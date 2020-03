Khoanh vùng những nơi bệnh nhân thứ 17 dương tính COVID-19 đã đi qua khi về Việt Nam

Theo Vietnamplus, đêm ngày 6/3 Bộ Y tế thông tin Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác nhận có bệnh nhân thứ 17 dương tính với COVID-19. Bệnh nhân N.H.N 26 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình là bệnh nhân dương tính với virus corona đầu tiên tại Hà Nội. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, bệnh nhân N. có đi thăm chị gái tại Anh, sau đó cùng chị qua Italy du lịch và trở về Hà Nội vào ngày 1/3 trên chuyến bay VN0054. Vào ngày 15/2, chị N. xuất cảnh bay sang London (Anh), đến ngày 18/2 bay sang Milan, Italia.

Đến ngày 25/2, bệnh nhân tới Paris, Pháp du lịch một ngày và có tiếp xúc với chị gái (có nguồn tin cho biết cũng nhiễm COVID-19) rồi quay trở lại London. Đến ngày 29/2, bệnh nhân có một số biểu hiện dương tính với SARS-CoV-2 như ho, sốt,... nhưng không đi khám. Sau đó, bệnh nhân lên máy bay trở về Việt Nam trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3.

Đến ngày 2/3 bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, đến ngày 5/3 thì sốt cao liên tục, ho nhiều, có đờm. Bệnh nhân đi khám tại BV Hồng Ngọc tại cơ sở Ba Đình, Hà Nội và được chuyển đến BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để theo dõi. Đến ngày 5/3, bệnh nhân nhập viện và được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt.

Trong ngày 6/3, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Ba Đình và những lực lượng liên quan đã tới khu vực nhà bệnh nhân để thực hiện các công tác phòng chống dịch, cụ thể:

- Lập sơ đồ khoanh vùng khu vực có bệnh nhân, lập chốt khu phố Trúc Bạch và tạm đóng cửa các hàng quán xung quanh.

- Cử 3 đội đáp ứng nhanh phối hợp với đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Ba Đình, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc sinh sống quanh khu vực bệnh nhân sinh sống.

- Những khu vực đã được khoanh vùng theo dõi gồm: khu vực nhà bệnh nhân sinh sống tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội; Bệnh viện Hồng Ngọc (55 Yên Ninh) nơi bệnh nhân đến khám ban đầu; tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở 2 và hồi cứu quá trình nhập cảnh tại sân bay Nội Bài của bệnh nhân.

Được biết, trên chuyến bay VN0054 bệnh nhân N. di chuyển có tổng cộng 197 người bao gồm cả phi hành đoàn. Những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân gồm 8 người: bố và bác, 5 tạp vụ, 1 lái xe riêng, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Tại BV Hồng Ngọc có 16 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, sức khỏe bình thường.

Hiện Sở Y tế Hà Nội đã phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại nhà bệnh nhân và những khu vực bệnh nhân di chuyển đến cũng như nhà những người tiếp xúc gần. Toàn bộ những người tiếp xúc gần đã được lấy mẫu, cách ly tập trung tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2. Những người tiếp xúc gần đang được thống kê lập danh sách và yêu cầu tự cách ly y tế theo quy định.

