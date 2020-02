Bi hài tên cướp bị cô gái đánh bất tỉnh nhân sự rồi chở đi cấp cứu

Ngày 12/2, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng ) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phan Nguyễn Nhật Thành (SN 2003, ngụ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vì hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, Thành tiến hành cướp tài sản của một cô gái 20 tuổi nhưng về sau lại bị nạn nhân làm cho bất tỉnh.

Chân dung đối tượng Phan Nguyễn Nhật Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, tối 28/1 (mùng 4 Tết) Thành đi chơi hết tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Để thực hiện ý định, Thánh lấy kéo ở nhà rồi đi dạo quanh khu vực phường Hòa Quý để tìm "con mồi".



Lúc này, Thành gặp chị Huỳnh N.T.M. (SN 2000, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường Nguyễn Phước Lan nối dài. Thấy chị M. có đeo túi xách, Thành vẫy tay vờ xin đi nhờ và được cô gái tốt bụng đồng ý.

Khi đi được hơn 500 m, Thành bắt đầu rút nửa cây kéo từ túi quần ra để ép chị M. phải đưa tài sản. Thành dọa nếu chị M. chống đối sẽ đâm chết.

Bị hăm dọa, chị M. nói trong ví chỉ còn 20.000 đồng và điện thoại Samsung J4 Plus, nếu cướp thì xin để lại giấy tờ. Thành liền lục lấy 10.000 đồng trong túi xách và điện thoại.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trong lúc này, chị M. vẫn tiếp tục bình tĩnh chạy xe. Khi Thành chuẩn bị nhảy khỏi xe, chị M. bất ngờ vít mạnh tay ga khiến chiếc xe lao về phía trước, đồng thời thúc cùi chỏ vào tên cướp phía sau khiến hắn mất thăng bằng ngã ngửa xuống đường, bất tỉnh nhân sự.

Sau sự việc, chị M. cũng không bỏ đi mà đến quán cà phê gần đó nhờ người giúp chở tên cướp vào Trung tâm Y tế cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng toàn bộ sự việc.

Chờ khi Thành bình phục, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành định giá tài sản, tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng về hành vi "cướp tài sản".

Kiều Đỗ (t/h)