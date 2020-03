Biểu hiện corona, phân biệt triệu chứng corona với các bệnh thông thường

Biểu hiện corona là gì?

Theo Wiki, virus corona (hay coronavirus) là một loại virus thuộc họ Coronavirinae trong Họ Coronaviridae, theo Bộ Nidovirales. Corona trước đây được xác định là virus gây bệnh ở các loài động vật có vú, bao gồm cả con người và chim. Trên cơ thể người, corona gây nhiễm trùng đường hô hấp thường là nhẹ nhưng trong trường hợp ít gặp có thể gây tử vong.

Vào tháng 12/2019, virus corona bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc). Tuy nhiên, thời điểm đó, loại virus này đã biến đổi thành corona “mới”. Đây là chủng virus corona chưa từng được phân lập ở người trước đây. Virus mới này ban đầu được gọi là 2019-nCoV, sau này đổi tên thành SARS-CoV-2 (virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nawgj 2). Chủng mới này cùng họ với virus gây Hội chứng Hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) nhưng không phải là cùng một loại virus.

Virus corona bùng phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019

Trong quá trình nghiên cứu, bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra được gọi với tên khoa học là COVID-19 (hay dịch virus corona Vũ Hán). Trước tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ngày 11/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tuyên bố dịch bệnh COVID-19 là “đại dịch”. WHO cũng nhấn mạnh, mặc dù tuyên bố COVID-19 là đại dịch của WHo nhưng nó không làm thay đổi bất cứ vấn đề thực tế nào của dịch bệnh hiện tại. Song nó cho thấy rõ, WHO đang vận dụng mọi nỗ lực có thể để huy động cả thế giới chung tay góp sức vào cuộc chiến chống COVID-19

Rất nhiều tờ báo, tạp chí chuyên ngành hay website của các bệnh viện lớn trong nước và trên thế giới khẳng định, corona gây nguy hiểm cho tính mạng, thậm chí là tử vong. Thực tế, số lượng người tử vong vì COVID-19 đang tăng từng ngày. Tuy nhiên, corona có biểu hiện bệnh, triệu chứng bệnh như thế nào thì không phải ai cũng biết.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Y tế, corona bắt đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây nhiễm từ người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục. Ở người, virus này lây từ người này sang người khác qua tiếp xúc dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh phơi nhiễm.

Virus này cũng có thể lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào. Sau đó người bệnh đưa nó lên miệng, mũi, mắt. Những người chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng có thể phơi nhiễm virus này khi xử lý các chất thải của bệnh nhân.

Biểu hiện, triệu chứng của corona chủng mới gây bệnh viên đường hô hấp cấp

Cùng với SAR-CoV, MERS-CoV, COVID-19 là những chủng coronavirus nguy hiểm. Khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây ra hội chứng viêm đường hô hấp cấp dẫn đến suy hô hấp , thậm chí tử vong nếu không được điều trị y tế kịp thời. Những người cao tuổi có nền bệnh nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn.

Triệu chứng của corona chủng mới khá giống với triệu chứng bệnh cảm lạnh. Bao gồm: đau nhức đầu, khó chịu; sốt cao >38 độ; chảy nước mũi; ho hoặc đau họng; cảm thấy khó thở; đau mỏi cơ, mệt mỏi.

Trên thực tế, mỗi người bệnh do sức đề kháng khác nhau có thể có những biểu hiện, triệu chứng bệnh khác nhau. Được biết, thời gian ủ bệnh của corona chủng mới là từ 2 đến 14 ngày. Lúc này, cơ thể đã có virus nhưng chưa có biểu hiện rõ ràng. Khi khởi phát, virus sẽ gây sốt, tổn thương đường hô hấp. Trường hợp nặng, gây viêm phổi khiến bệnh nhân tử vong, nhất là người có nền bệnh từ trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thuốc đặc hiện để phòng và điều trị COVID-19. Những người bệnh hiện nay được điều trị giảm các triệu chứng, các trường hợp bệnh nặng sẽ được áp dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ tối ưu nhất. Một số phương pháp điều trị đặc hiệu đang được nghiên cứu, thực hiện trong điều trị lâm sang cho các bệnh nhân.

Người dân mọi lứa tuổi đều có thể nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, ngượi cao tuổi, người có bệnh mãn tính như hen phế quản, tiểu đường, bệnh tim… sẽ dễ mắc bệnh và bệnh thường nặng hơn.

Phân biệt triệu chứng corona với các bệnh thông thường

Sự bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra có những triệu chứng ban đầu không mấy khác biệt so với bệnh cảm cúm khiến nhiều người dễ bị nhầm lẫn.

Các triệu chứng khá giống nhau như đau họng, mệt mỏi và ho khan có thể cùng xuất hiện ở những bệnh nhân bị cúm, cảm lạnh thông thường, Dị ứng và COVID-19. Điều này khiến nhiều người chủ quan và bác sĩ cũng khó chẩn đoán chính xác nếu không làm các xét nghiệm cần thiết.

Tuy nhiên, theo trang Business Insider, người nhiễm COVID-19, thường không bị sổ mũi và hắt hơi nhiều. Còng ông Bruce Aylward, trưởng phái đoàn chuyên gia quốc tế của WHO, tới Trung Quốc tìm hiểu về dịch bệnh COVID-19 và cách kiểm soát dịch của nước này thì nói rằng, không phải ai cũng biết 2 dấu hiệu triệu chứng mang tính cảnh báo đầu tiên của COVID-19 là sốt và ho khan. Nhiều người nhầm nó là sổ mũi hay cảm lạnh thông thường.

Virus corona xâm nhập vào cơ thể sẽ tác động đến phổi đầu tiên và gây các triệu chứng sốt, ho khan, khó thở. Dưới đây là bảng so sánh triệu chứng COVID-19 với các bệnh phổ biến khác:

Triệu chứng COVID-19 Cảm lạnh thông thường Cúm Dị ứng Sốt Phổ biến Hiếm Phổ biến Đôi khi Ho khan Phổ biến Vừa phải Phổ biến Đôi khi Khó thở Phổ biến Không Không Phổ biến Đau đầu Đôi khi Hiếm Phổ biến Không Đau nhức khó chịu trong cơ thể Đôi khi Phổ biến Phổ biến Không Đau họng Đôi khi Phổ biến Phổ biến Không Mệt mỏi Đôi khi Đôi khi Phổ biến Đôi khi Tiêu chảy Hiếm Không Đôi khi Không Sổ mũi Hiếm Phổ biến Đôi khi Phổ biến Hắt hơi Không Phổ biến Không Phổ biến

Liên quan đến các triệu chứng đáng chú ý của corona chủng mới, trang Business Insider đưa tin, nếu bị sổ mũi, có thể bạn không bị nhiễm COVID-19. Có thể phân biệt, COVID-19 với bệnh cảm lạnh thông thường, cúm, dị ứng qua 3 triệu chứng phổ biến nhất là sốt, ho khan và khó thở. Triệu chứng khó thở không liên quan đến cảm lạnh hay cúm, mặc dù nó phổ biến ở bệnh dị ứng.

Trong trường hợp người dân hắt hơi hay sổ mũi, nhiều khả năng là không bị COVID-19. Bởi cúm có xu hướng gây cảm giác đau nhức trong cơ thể hoặc mệt mỏi hơn COVID-19.

Theo báo cáo mới nhất từ Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới hiện nay là 303.001. Tổng số ca tử vong trên toàn cầu là 12.944, theo báo New York Post.

Các quốc gia có số lượng ca nhiễm cao nhất tính đến nay là Trung Quốc với 81.054 ca nhiễm, Ý với 53. 578 ca và Tây Ban Nha với 24.926 ca. Trong khi đó, các quốc gia có số người chết cao nhất, theo thứ tự, là Ý, Trung Quốc và Iran.

Số ca tử vong ở ý hiện đã vượt qua Trung Quốc. Sau 24h, Ý ghi nhận thêm 793 trường hợp tử vong, nâng tổng ca tử vong nước này lên 4.825 trường hợp, chiếm 38,3% số ca tử vong của thế giới.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 22/3 đã ghi nhận 94 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó có 18 trường hợp được điều trị khỏi bệnh, còn lại đang được cách ly và điều trị y tế tại 11 cơ sở y tế trên toàn quốc.

Để phòng chống dịch bệnh, kể từ 0h ngày 22/3, Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài. Tất cả trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân cũng tạm dừng nhập cảnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Ca tử vong tăng sốc ở Italy và Tây Ban Nha

Nga Đỗ (t/h)