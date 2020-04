Cận cảnh Hà Nội kiểm tra, xử lý người ra đường không thuộc diện cho phép

Từ sáng 4/4, các đơn vị từ quận huyện, phường xã tăng cường kiểm tra xử phạt người đi ra ngoài đường không đúng nội dung cho phép.

Từ ngày 1/4, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội , người dân hạn chế tối đa ra đường. Tuy nhiên, lưu lượng giao thông trên các tuyến phố của thủ đô trong ngày 4/4 giảm mạnh so với những ngày trước đó.

Công an phường tiến hành dừng xe để kiểm soát người ra vào phường. Ảnh: Văn Duẩn (chụp tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Tại phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tổ công tác gồm 4 đến 5 người của phường Phú Đô đã cắm chốt thực hiện việc đo thân nhiệt, kiểm soát tất cả những người ra vào phường. Đối với những trường hợp nơi khác đến phải khai báo y tế và thông tin cá nhân với chốt kiểm dịch. Riêng trường hợp có biểu hiện sốt, ho đều được kiểm tra sức khoẻ kỹ hơn.

Công an phường tiến hành dừng xe để kiểm soát người ra vào phường

Theo Báo Người lao động, tại chốt kiểm dịch đầu phường Phú Đô sáng 4/4, quyền Chủ tịch phụ trách phường Phú Đô, ông Nguyễn Phùng Hưng, trực tiếp tuyên truyền cho người dân hạn chế ra đường.

Ông Nguyễn Phùng Hưng cho biết phường đã lập 4 chốt quanh phường (2 cổng chính ra vào và 2 cổng phụ. Đối những người không đeo khẩu trang ra vào khu vực kiểm soát sẽ bị phạt 200 ngàn đồng.

"Ngay từ khi chưa có chốt kiểm soát này, người dân tại phường Phú Đô đã có ý thức bảo vệ mình cũng như cộng đồng. Thế nên, tất cả đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang mỗi khi ra đường" - ông Hưng nói.

Người đi bộ bên hồ Gương sáng 4/4 cũng được nhắc nhở

Trước đó, chiều 3/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tiếp tục khuyến cáo người già và những người không có việc cần thiết cố gắng không đi ra ngoài đường trong 2 tuần tới.



Theo ông Chung, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định “cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định”.



Điều 8 luật này nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm; không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.



Tùy tính chất và mức độ của hành vi, người vi phạm còn có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 176 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.



Cụ thể, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng.



Đối chiếu về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, chủ tịch UBND xã, phường cũng có thẩm quyền xử phạt các trường hợp này.



Vì vậy, Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, với những trường hợp cố tình vi phạm, không thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng trong phòng, chống dịch hoàn toàn có đủ cơ sở xử phạt.