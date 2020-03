Hành trình di chuyển và lịch sử tiếp xúc của bố đẻ cô gái nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội

Đêm qua, ngay khi Hà Nội công bố ca nhiễm thứ 17, cách đó 100km, bố để của bệnh nhân và tài xế riêng được đưa đi cách ly. Đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và các công tác khử khuẩn nơi ở.

Đến sáng sớm ngày 7/3, bà Phạm Thu Xanh – Giám đốc sở Y tế Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đã đưa ông Nguyễn Khắc Thành (doanh nhân 62 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên) cùng lái xe riêng là ông Vũ Hùng Sơn (62 tuổi, ở tại nhà ông Thành) vào Khoa Nhiệt đới của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cách ly y tế. Nhà ông Thành cũng được khử khuẩn ngay trong đêm.

Ông Thành và tài xế riêng đã được đưa đi cách ly, chờ kết quả xét nghiệm

Điều tra dịch tễ cho thấy, ông Thành được lái xe riêng chở đến phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) thăm con gái là Nguyễn Hồng Nhung (26 tuổi, trú tại Phố Trúc Bạch, quận Ba Đình) sau chuyến du lịch châu Âu ngày 2/3.

Con gái ông Thành trong quá trình đi du lịch có ghé qua Ý (1 trong 4 ổ dịch lớn nhất thế giới sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran). Nhung đã tiếp xúc với chị gái cũng mới được xác định dương tính với COVID-19. Đến ngày 6/3, Nhung được xác định nhiễm COVID-19 và được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương.

Tại nơi cách ly, ông Thành cho biết đã gặp con gái nhiều lần ở Hà Nội. Khi về Hải Phòng đã tiếp xúc với 16 người. Thế nhưng, cơ quan y tế cho rằng, ông Thành có thể tiếp xúc với nhiều hơn con số đó. Bởi đặc thù công việc và thú chơi sinh vật cảnh của ông Thành thường phải gặp nhiều người, ra vào chăm sóc hàng ngày.

Được biết, mẫu bệnh phẩm của ông Thành và lái xe đã được gửi đi xét nghiệm xác định xem có dương tính với COVID-19 hay không. Hiện cơ quan chức năng chưa đưa ra kết quả chính thức bởi đang trong quá trình xét nghiệm.

Khu vực phố Trúc Bạch đã được cách ly từ đêm qua

Cũng trong sáng nay, Hải Phòng đã tiến hành họp khẩn bàn về kế hoạch đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Đồng thời tiếp tục điều tra những người đã tiếp xúc với ông Thành từ ngày 2/3 đến ngày 6/3.



Còn theo báo cáo của Còn theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội , TP đã lập danh sách 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Nhung và 90 người tiếp xúc với người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Trong đó, Sở đã có kết quả xét nghiệm 27/33 người tiếp xúc với Nhung.

Cụ thể, trong 27 trường hợp được lấy mẫu, có 2 người nghi ngờ mắc COVID-19. Một người là lái xe của gia đình , một người là bác gái của bệnh nhân (64 tuổi, trú cùng phường Trúc Bạch). 25 người còn lại âm tính, các trường hợp còn lại đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Trong hôm nay, Sở Y tế Hà Nội sẽ đưa 2 trường hợp trên đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để theo dõi, xử lý. TP cũng đang phối hợp với sân bay Nội Bài để thu thập thông tin 217 hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay với bệnh nhân.

Ngoài ra, tiến hành phun khử khuẩn tại bệnh viện Hồng Ngọc. Đây là nơi bệnh nhân Nhung đã đến thăm khám trước khi được xác định dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội biết mình có khả năng bị nhiễm bệnh

