Con rể “mượn nhà” bố vợ mở sới xóc đĩa để 15 con bạc say sưa sát phạt nhau

Lê Ngọc Thắng không thể ngờ được, thủ đoạn tinh ranh “mượn nhà” bố vợ để mở sới bạc của mình vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng. Sới bạc của Thắng bị Công an ập vào bắt giữ 15 người và thu giữ 104 triệu.

Theo tin từ Người lao động, sáng 26/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Thiệu Hóa triệt phá ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa quy mô lớn trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau thời gian điều tra và mật phục, khoảng 16h ngày 24/3, Công an đã bất ngờ ập nhà một người dân ở thôn Quyết Thắng, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa bắt giữ 15 con bạc đang say sưa sát phạt nhau trên chiếc xóc đĩa.

Lê Thế Thắng cầm đầu ổ đánh bạc quay mô 15 người

Tại hiện trường, Công an thu giữ 104 triệu đồng cùng nhiều điện thoại và các tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức xóc đĩa.

Qua điều tra xác định, đây ở ổ nhóm đánh bạc với quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc ở các địa phương khác nhau về đánh bạc. Trong ổ bạc này có nhiều người từng có tiền án, tiền sự. Chủ ổ bạc này được xác định là Lê Thế Thắng (SN 1979, ngụ thôn Thống Nhất, xã Thiệu Thịnh).

Với sự ranh của mình, Lê Thế Thắng không tổ chức ổ bạc ở nhà riêng của mình mà mượn nhà bố vợ để mởi sới bạc. Đồng thời, Thắng còn thuê thêm Nguyễn Quốc Chính (SN 1963, ngụ phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội) làm xóc cái với giá 500.000 đồng cho một ca xóc cái.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Sau khi ổ bác bị triệt phá, Công an đã áp giải 15 con bạc và tang vật về trụ sở làm việc. Bước đầu các con bạc đã khai nhận hành vi của mình. Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án này.

Cách đây vài ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng triệt phá một ổ nhóm đánh bạc với quy mô 15 người trong căn nhà hoang trên địa bàn huyện Hoằng Hóa theo hình thức "3 cây".

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 21/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa mật phục, ập vào bắt quả tang 15 đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại ngôi nhà hoang ở thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tiến hành khống chế 15 đối tượng, đồng thời thu giữ 76,9 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan khác liên quan đến hành vi đánh bạc.

Nga Đỗ (t/h)