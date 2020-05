Cụ ông 73 tuổi nguy kịch vì đau bụng cả tuần không đi khám

Tâm lý chủ quan

Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển tiếp nhận trường hợp bệnh nhân là cụ ông 73 tuổi trong tình trạng huyết áp tụt còn 70/40 mmHg, mạch giảm khó bắt. Tình trạng nhiễm trùng rất nặng: bạch cầu trong máu giảm nhiều có biểu hiện suy đa tạng, thiếu máu cơ tim, rối loạn điện giải và khí máu nặng. Hình ảnh chụp CT – scanner cho thấy có khí tự do và rất nhiều dịch trong ổ bụng.

Người nhà cho biết, trước đó cụ ông bị đau bụng đã một tuần nhưng cho rằng hệ thống tiêu hóa gặp vấn đề nên tự uống thuốc, đến khi không chịu được mới đi bệnh viện.

Cụ ông nguy kịch vì chủ quan đau bụng cả tuần không đi khám

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm độc do thủng tạng rỗng biến chứng suy đa tạng trên nền thể trạng già yếu, mổ cũ nhiều lần và có chỉ định mổ cấp cứu. Tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngay sau đó, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa và Tổng hợp, bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển tiến hành hồi sức, phẫu thuật ổ bụng người bệnh, phát hiện nguyên nhân do dạ dày , ruột và các tạng ngâm trong khoảng 1.500 ml dịch xanh bẩn. Ở ruột non có một lỗ thủng đường kính 1 cm, xung quanh viêm dính nhiều giả mạc bẩn. Kíp mổ nhanh chóng khâu lỗ thủng ruột, hút dịch bẩn, rửa sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu cho người bệnh.

Hiện, Sức Khỏe bệnh nhân có dấu hiệu khả quan, ổn định dần và vẫn tiếp tục được theo dõi thêm.

Thủng tạng rỗng nguy hiểm như thế nào?

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, thủng “vỡ” tạng rỗng có thể là vỡ đại tràng, tiểu tràng hay còn gọi là ruột non nhưng hay gặp nhất là thủng dạ dày – tá tràng chiếm 90%, xếp thứ 2 – 4 trong các bệnh lý cấp cứu ngoại khoa sau viêm ruột thừa cấp, tắc ruột, viêm tụy cấp.

Thủng (vỡ) tạng rỗng do nhiều nguyên nhân như chấn thương bụng kín, dị vật, khối u hay do biến chứng của ổ loét dạ dày, tá tràng… Nếu phẫu thuật muộn tỉ lệ tử vong cao, nhất là người già yếu.

Thủng tạng rỗng có nguy cơ tử vong rất cao

Thủng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngày nhưng phần đông bệnh nhân bị thủng một vài giờ sau ăn. Thủng sau bữa ăn thì ổ bụng càng bẩn và càng chóng đưa đến tình trạng viêm màng bụng.

Người bệnh thấy đau bụng đột ngột dữ dội và toàn bộ bụng bệnh nhân co cứng như khúc gỗ, bí trung đại tiện, bụng co cứng, nôn hoặc buồn nôn… nên được cấp cứu ngay. Kết quả điều trị khả quan hay không, tỉ lệ tử vong thấp hay cao phụ thuộc vào việc điều trị sớm hay muộn. Bởi bệnh diễn biến rất nhanh, trong vòng 12-14 giờ, bệnh tiến triển thành viêm màng bụng. Những bệnh nhân được xử trí trong vòng 6 giờ đầu thì kết quả tốt.

Bác sĩ khuyến cáo, mọi người không nên chủ quan với các biểu hiện của viêm loét dạ dày – tá tràng với các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua… Tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm như thủng ổ loét, chảy máu dạ dày, ung thư…

Một trường hợp bị thủng tạng rỗng. Nguồn: Thầy thuốc kiêm thầy giáo

Như Quỳnh