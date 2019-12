Cựu Chủ tịch Mobifone Lê Nam Trà: Bị áp lực suốt 2 năm, chấp nhận tự thú để làm sáng tỏ

Khoảng 9h05, luật sư Phan Trung Hoài (người bào chữa cho bị cáo Lê Nam Trà) tiến hành xét hỏi đối với ông Cao Duy Hải và Phạm Đình Trọng. Đến khoảng 9h50 thì chuyển qua hỏi bị cáo Lê Nam Trà – cựu Chủ tịch Mobifone về việc có biết ý định của AVG có văn bản gửi Bộ Thông tin – truyền thông hỏi ý kiến khi chuyển nhượng cổ phần không. Ông Trà cho rằng, lúc đó, hoàn toàn không biết văn bản đó, sau này, khi đọc hồ sơ mới biết.

Bị cáo Trà nói: “Ông Son có trao đổi là AVG có nhu cầu bán cổ phần và cậu về cho anh em xem xét, báo cáo. Lúc đó, tôi đã nói, hiện đã giao nhiệm vụ nghiên cứu về mua dịch vụ truyền hình cho ông Bảo Long – phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuẫn và ông Vinh – phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư nghiên cứu, báo cáo”.

Bị cáo Lê Nam Trà trả lời luật sư tại phiên xử sáng nay

HĐXX hỏi, khi ông Cao Duy Hải không ký nên ông mới ký thỏa thuận mua cổ phần AVG đúng không? Ông Trà trả lời là đúng. Ông Trà trình bày thêm, trong năm 2015, ông không ý kiến gì khi cả Bộ trưởng Son yêu cầu ký hợp đồng thỏa thuận mua AVG (ngày 25/12), việc này giao cho ông Cao Duy Hải là người ký.

Cũng theo ông Trà, thời điểm đó, bị cáo có đề nghị Bộ trưởng xem xét lại nhưng bộ trưởng vẫn yêu cầu ký. Xuất phát từ việc không muốn tranh cãi giữa Chủ tịch HĐTV với Tổng Giám đốc trước mặt Bộ trưởng khi có quyết định 236. Căn cứ vào quyết định, sự chỉ đạo của bộ trưởng nên ông Trà ký. Khi ký có triệu tập tất cả các bộ phận chủ chốt Mobifone có mặt.

Trong buổi làm việc sáng nay, ông Trà cũng được hỏi vì sao khắc phục 100% số tiền chiếm đoạt thì bị cáo cho biết: Trong suốt 2 năm trời sau khi thương vụ mua bán diễn ra cho đến khi bị khởi tố, bản thân bị cáo đã chịu nhiều áp lực nên muốn khai báo làm sáng tỏ.

Toàn cảnh phiên xét xử hôm nay

Được biết, trong phiên làm việc vào chiều 17/12, HĐXX cũng hỏi bị cáo Lê Nam Trà vì sao khắc phục thừa số tiền lót tay (2,5 triệu USD) trong vụ án này. Về số tiền khắc phục thừa gần 1 tỷ đồng, anh trai bị cáo cho biết, gia đình đã nộp tiền mặt 54 tỷ đồng, số tiền 1 tỷ là gồm cả tiền bị cáo trong tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.

Sau phần xét hỏi này, các luật sư chuyển qua hỏi bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên (đại diện Công đoàn MobiFone) và bị cáo Phạm Thị Phương Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Mobifone). Sau đó, HĐXX tuyên bố nghỉ trưa và phiên xử sẽ tiếp tục vào lúc 13h30 cùng ngày.

