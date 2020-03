Tin buồn cho tuyển Việt Nam: Duy Mạnh đứt dây chằng chéo đầu gối, nghỉ thi đấu dài hạn

Trước đó, ngay từ đầu trận Siêu cúp Quốc gia giữa TP. HCM và Hà Nội, trung vệ Duy Mạnh đã va chạm mạnh với cầu thủ Amido Balde và nằm gục trên sân. Dường như cầu thủ của tuyển Việt Nam đã tiếp đất sai tư thế, ảnh hưởng tới dây chằng đầu gối. Sau đó, chàng trung vệ đã lập tức được đưa lên cáng, phải rời khỏi trận để sơ cứu, nẹp cố định toàn bộ chân trái và không thể tham gia hết trận đấu.

Chiều 2/3, bác sĩ Vũ Thành Luân của CLB Hà Nội đã đưa Duy Mạnh đi chụp MRI (cộng hưởng từ). Kết quả ban đầu là một tin buồn cho đội tuyển Việt Nam , khi cầu thủ Duy Mạnh đã bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước. CLB Hà Nội hiện đang tiến hành làm thủ tục để đưa cầu thủ đi chữa trị sớm, có thể là sang Singapore để phẫu thuật.

Đây là một chấn thương khá nghiêm trọng, với nhiều triệu chứng của chấn thương dây chằng. Duy Mạnh phải nghỉ thi đấu dài hạn, và mất đến 6-9 tháng để hồi phục sau ca phẫu thuật. Sau đó, cầu thủ sẽ phải nỗ lực hết mình để lấy lại phong độ như trước.

Cách đây không lâu, vào tháng 6/2019, Đình Trọng của CLB Hà Nội cũng đã gặp phải chấn thương tương tự, nhưng đến nay anh vẫn chưa thể lấy lại phong độ như cũ. Tuy nhiên, thường những ca chấn thương dạng này có nhiều cơ hội khả quan để trở lại đỉnh cao nếu các cầu thủ nỗ lực.

Trao đổi với PV Zing , bác sĩ Trương Công Dũng, chuyên gia về chấn thương thể thao cho biết:"Đình Trọng bị đứt 80% dây chằng chéo trước coi như là đứt hoàn toàn và rơi vào độ 3. Đứt dây chằng chéo trước thì sau khi phẫu thuật xong, khả năng trở lại rất cao, tỷ lệ thống kê trên thế giới đến 90%".

Tuy nhiên, việc Duy Mạnh phải phẫu thuật là một tin vô cùng xấu với HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam. Hiện ông Park đã mất một trụ cột hàng thủ là Đình Trọng, bộ 3 trung vệ của tuyển Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng và khó có thể thay thế.

Chi Nguyễn (t/h)