Kể từ khi luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019 quy định cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chính thức có hiệu lực, các tài xế rất quan tâm đến máy đo nồng độ cồn. Chỉ cần máy đo nồng độ cồn của CSGT phát hiện thấy có nồng độ cồn trong hơi thở tài xế thì dù chỉ ở một lượng rất nhỏ các tài xế cũng có thể bị xử phạt từ 600 nghìn đồng tới 40 triệu đồng và bị tước bằng lái tới 24 tháng.

Máy đo nồng độ cồn là gì?

Máy đo nồng độ cồn còn được gọi là thiết bị đo nồng độ cồn hoặc dụng cụ đo nồng độ cồn chuyên dùng.

Thiết bị này có công dụng giúp đo nồng độ cồn trong hơi thở. Cảnh sát giao thông hay các cơ quan chức năng, Bệnh viện , nhà máy, xí nghiệp thường dùng thiết bị này để kiểm tra người tham gia giao thông hoặc các đối tượng khác có sử dụng rượu, bia hay không.

Các loại máy đo nồng độ cồn

Trên thị trường hiện nay, có thể dễ dàng tìm thấy các loại máy đo nồng độ cồn với các chủng loại cũng như hình dáng mẫu mã khác nhau.

Điểm chung của các sản phẩm máy đo nồng độ cồn hiện nay đã được thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt. Không chỉ đa đạng về mẫu mã, máy đo thế hệ mới ngày càng được cải tiến, cho kết quả chính xác tuyệt đối một cách rất nhanh chóng.

Không những đo và trả thông thường, một số lạo máu còn được tích hợp thêm các tính năng ưu việt như chế độ tự động thay đổi nhiệt độ, in kết quả,...

Qua khảo sát của PV trên một trang thông tin điện tử, không khó để tìm mua máy đo nồng độ cồn. Mức giá của sản phẩm này cũng hết sức đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đồng cho tới cả chục triệu đồng.

Máy đo nồng độ cồn của CSGT hoạt động như thế nào?

Hiện lực lượng CSGT đang sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn hiện đại, được đánh cao về mức độ tin cậy và đảm bảo vệ sinh.

Theo thông tin trên báo Lao Động, máy này giúp các chiến sĩ CSGT dễ dàng tác nghiệp tại hiện trường vì có công nghệ cảm biến thông qua hơi thở, sau khi kiểm tra cũng không tồn đọng dư lượng nồng độ cồn của người kiểm tra trước, kết quả trả nhanh. Đặc biệt, sau khi đo, máy này còn có khả năng in ra thông số chi tiết của người vừa được kiểm tra.

"Mỗi tài xế thổi vào ống thổi dài khoảng 5 cm, to bằng đầu đũa. Kết quả sẽ được hiển thị ngay trên màn hình. Kết quả điện tử nên người vi phạm có thể nhìn thấy ngay. Trong trường hợp ngược lại, nếu không có vi phạm máy sẽ hiển thị kết quả 'không có cồn'", một cán bộ CSGT cho biết.

Đại úy Đậu Hoàng Song – Cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, thời gian kiểm tra mỗi người tham gia giao thông chưa đầy 1 phút là đã có thể hoàn thành.

