Giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải: Điều tra viên thừa nhận sơ suất khi khám nghiệm hiện trường

Phía VKSND tối cao cho rằng, những lời khai không nhất quán với hành động của bị cáo Hồ Duy Hải sau vụ án, do đó, VKS đã kháng nghị làm rõ.

Theo bản khám nghiệm hiện trường lúc 8h10 ngày 14/1/2008, trên bàn bếp có ly, dĩa đã sử dụng chưa rửa; khu vực nền nhà tắm và lavabo khô ráo, mở vòi nước trên lavabo không có nước chảy. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án, Hải lại có nhiều lời khai về việc đi ra nhà tắm mở cửa vòi nước rửa tay, rửa dao cho sạch máu. Hải cũng khai đập đầu, đập mặt chị H. vào lavabo nhưng kết quả khám nghiệm không thấy dấu vết trên lavabo.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình

"Tại sao trong biên bản khám nghiệm hiện trường lại thể hiện không để lại dấu vết trên lavabo?" - đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi với điều tra viên.

Điều tra viên Lê Thành Trung – người khám nghiệm hiện hiện trường thời điểm đó lý giải, trong giai đoạn đầu của vụ án, bị can Hồ Duy Hải sợ bị mức án cao nên khai thiếu một số tình tiết và thừa nhận một số tình tiết để kéo dài thời gian điều tra

Đến các bản hỏi cung ngày 27/6, 7/7/ 11/7/2008 có điều tra viên và kiểm sát viên tham gia, bị can Hải đã khai nhận toàn bộ sự thật. Trong bản hỏi cung ngày 7/7, Hải cam kết: “Nếu lời khai hôm nay mâu thuẫn với những lời khai trước thì lời khai hôm nay là lời khai đúng”.

Cũng theo điều tra viên, các biên bản này cũng giải trình tất cả mâu thuẫn trong các lời khai khác. Trong bút lục 98, Hải khẳng định mình không đập đầu nạn nhân ở lavabo mà dùng thớt đập đầu ở cầu thang.

Điều tra viên đưa ra dẫn chứng trong bản hỏi cung Hải từng khai: “Tôi khai là đập đầu nạn nhân vào nắp lavabo trong nhà vệ sinh nhưng thực tế là đập bằng thớt ở chân cầu thang... Tôi chính là thủ phạm gây ra cái chết cho 2 nạn nhân, nhưng quá trình khai báo, do tư tưởng không ổn định, tôi cố tình khai thiếu hoặc thừa tình tiết để kéo dài thời gian điều tra... ".

Tử tù Hồ Duy Hải

Phía VKSND tối cao tiếp tục chỉ ra những mâu thuẫn giữa các lời khai của Hải về cách thức tấn công nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan điều tra, tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm chưa làm rõ. Đại diện VKS đặt câu hỏi: “Căn cứ vào đâu mà kết luận Hải dùng thớt đập vào đầu nạn nhân chứ không phải đập đầu vào lavabo?". "Có dấu vết ở nắp lavabo hay không?".



Điều tra viên cho biết, trong bản hỏi cung ngày 7/7. Bị can khẳng định dùng thớt đập đầu nạn nhân ở chân cầu thang chứ không phải dùng tay đập đầu vào lavabo. Điều tra viên cho rằng, lời khai phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy nạn nhân H. ở vùng đầu có vết tụ máu, vết rạch… chứng tỏ vùng đầu, vùng mặt đã bị va đập do vật cứng tác động.

VKS tiếp tục hỏi về việc khám nghiệm hiện trường nhưng không thu thập vật chứng là cái thớt, điều tra viên thừa nhận: “Do sơ suất của điều tra viên trong khám nghiệm hiện trường, nhận định của điều tra viên còn hạn chế, chưa xác định rõ dấu vết, nhận định khả năng hung khí gây ra là dao nên trong quá trình khám nghiệm không chú tâm vào hung khí là thớt. Đây là thiếu sót của cơ quan điều tra, xin nhận khuyết điểm này".

Theo điều tra viên, căn cứ để kết luận điều tra dựa vào biên bản khám nghiệm hiện trường phản ánh có thớt ở vị trí vết máu, phù hợp với lời khai của bị can, phù hợp kết quả giải phẫu tử thi.

