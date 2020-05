Giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải ngày 7/5: Vì sao tòa sơ thẩm không triệu tập nhân chứng?

Sáng 7/5, TAND tối cao tiếp tục phiên xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải Giết người , Cướp tài sản liên quan đến cái chết của 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đây là ngày làm việc thứ hai.

Trong buổi làm việc sáng nay, Hội đồng thẩm phán (HĐTP) đã đọc lại nguyên văn bút lục 20 về lời khai của nhân chứng là anh Đinh Vũ Thường. Theo đó, tối ngày 13/1/2018, sau khi đưa bạn gái đi làm, anh Thường thấy 1 người nữ ngồi ngoài ghế salon, 1 thanh niên ngồi giữa trên ghế “cúi đầu bấm cái gì đó, có ánh đèn màu sáng hiện lên”. Anh thường, đoán thanh niên đó đang bấm điện thoại.

Theo anh Thường, nam thanh niên đó có tóc 2 mái, khi cúi xuống tóc phủ qua mí mắt, không cắt cao như đầu đinh, không để quá dài qua tai. Nam thanh niên mặc áo thun ngắn, tay màu sáng đen hoặc màu xanh đen, có cổ áo hay không thì không xác định được. Anh Thường cho biết, thời điểm trên đứng cách đó khoảng 5 – 6 mét.

Toàn cảnh phiên xử sáng nay

Anh Thường xác định, chỉ nhìn thấy nam thanh niên ngồi ghế salon, không nhớ mặt, không thể nhận dạng qua khuôn mặt được.

Từ lời khai nhân chứng HĐTP đặt ra vấn đề: Cơ sở nào tòa vẫn xét xử vụ án khi không triệu tập nhân chứng? Việc vắng mặt của nhân chứng có ảnh hưởng đến kết quả xét xử không? Vấn đề này trước đó, luật sư Trần Hồng Phong cũng đã nếu và nhấn mạnh đó là vấn đề quan trọng.

Đại diện tòa sơ thẩm sáng nay cho biết, khi thẩm tra vụ án có lấy lời khai nhân chứng Thường. Nhân chứng có khai phù hợp với lời khai của Hồ Duy Hải và lời khai của các nhân chứng khác về thời gian mà Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường khi xảy ra án mạng. Việc nhân chứng vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử vì đã có lời khai trong quá trình điều tra.

Cùng thời điểm, phía VKSND tối cao đặt ra câu hỏi, tại sao lời khai của nhân chứng không được đưa vào hồ sơ án? Về việc này, điều tra viên cho biết, ngày 19/1/2008, cơ quan điều tra đã lấy lời khai ban đầu của nhân chứng. Nhân chứng khai là người xuất hiện ở Bưu điện Cầu Voi tối xảy ra án mạng.

Theo địa diện cơ quan điều tra, khi đó anh Thường làm việc với vai trò là đối tượng tình nghi chứ không phải nhân chứng. Trong quá trình làm việc đã tập trung làm rõ về thời gian có mặt, nhân thân, nhận dạng. Sau đó cơ quan điều tra lưu hồ sơ lời khai vào hồ sơ các đối tượng tình nghi.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng, phía VKSND tối cao còn băn khoăn về việc tính toán xem thời gian đó bị cáo Hải có mặt hay không có mặt ở hiện trường. Theo Chánh án, nếu căn cứ thời gian các hoạt động của Hải tối hôm đó thì chưa hợp lý.

Tử tù Hồ Duy Hải

"Nhưng sự có mặt của Hải không chỉ chứng minh bằng thời gian mà theo cơ quan điều tra giải trình, còn bằng những chứng cứ khác. Chúng ta phải tổng hợp chứng cứ thì mới chứng minh được vấn đề này", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.

Theo đó, cần làm rõ các tình tiết liên quan đến dữ liệu điện thoại; thực nghiệm điều tra về thời gian Hải có mặt tại hiệ trường là phù hợp; nhận dạng trong lời khai của nhân chứng Thường chưa xác định chính xác nam thanh niên đó có phải Hải hay không vì cả hai không quen biết nhau, không thể nhìn qua là nhận đạng được.

Nhưng mô tả đặc điểm nhận dạng là tương đồng, đặc biệt có một chi tiết phù hợp với lời khai của Hải là cầm điện thoại và nhân chứng Thường cũng nhìn thấy điều đó.

Trong phiên xử sáng nay, VKSND tối cao đề nghị thực nghiệm lại hiện trường để xác định thời gian, thời điểm Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường để làm rõ những nghi ngờ trên.

Hé lộ nhiều uẩn khúc trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải

