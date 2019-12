Hành khách gặp tai nạn vì sạc pin dự phòng phát nổ, máy bay nước ngoài phải hạ cánh gấp ở TP.HCM

Theo thông tin từ trực ban trưởng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất , vào khoảng 17h25 phút, ngày 25/12, hãng máy bay tiếp nhận thông tin chuyến bay AK130 xin hạ cánh khẩn cấp và đề nghị trợ giúp y tế cho một hành khách quốc tịch Trung Quốc bị thương do pin dự phòng phát nổ

Tình huống khẩn cấp, máy bay này đã được ưu tiên hạ cánh trên đường băng 25L/07R, lăn vào bến đậu số 63 của Tân Sơn Nhất lúc 17h43. Ngay lập tức, đội ngũ y tế khẩn nguy của sân bay Tân Sơn Nhất đã ra vị trí đỗ máy bay để hỗ trợ y tế ban đầu. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy , TPHCM điều trị.





Tai nạn sạc dự phòng phát nổ trên máy bay

Vào chiều hôm nay, ngày 26/12, đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân sinh năm 1993, là người Trung Quốc. Bệnh viện đã ch bệnh nhân vào khoa Phỏng- Phẫu thuật tạo hình lúc 20h30 cùng ngày với chẩn đoán bỏng do nổ sạc dự phòng.

Theo đó, bệnh nhân bị bỏng với diện tích 12% độ 2;3, phỏng 4% độ 3 ở tay trái, chân trái, mông trái, phỏng sâu diện tích 4% ở mặt sau đùi trái. Nhận thấy tình trạng sức khỏe ổn định hơn, đại sứ quán Trung Quốc đã hỗ trợ làm thủ tục xin cho bệnh nhân xuất viện để tiếp tục theo dõi và điều trị tại đất nước của bệnh nhân.

Vụ việc buộc hãng hàng không AirAsia đậu lại qua đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra, phòng ngừa các vấn đề an toàn. Các hành khách trên chuyến bay đều được đảm bảo bữa ăn cũng nhưu các vật phẩm cần thiết. Sáng hôm nay, máy bay đã cất cánh từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 10h02 và hạ cánh xuống sân bay Hong Kong vào lúc 13h21 chiều cùng ngày, theo giờ địa phương.

Quy định tại máy bay, hành khách không được phép mang theo sạc dự phòng điện thoại dưới hình thức xách tay, không ký gửi. Và đặc biệt, trong quá trình máy bay cất hạ cánh, nên ngừng sử dụng các thiết bị điện tử để đảm bảo an toàn.





