Hành trình 15 ngày truy bắt Tuấn `khỉ`

Sáng ngày 14/2, Bộ Công an thông tin, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt khi đang lẩn trốn ở huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh). Theo báo cáo, trong quá trình truy bắt, Tuấn “khỉ” có hành động chống đối nên đã bị tiêu diệt.

Thua bạc, nã súng giết người cướp tiền

Lê Quốc Tuấn là một trong những tên tội phạm được xác định là vô cùng nguy hiểm. Đối tượng này sử dụng vũ khí quân dụng để truy người sau khi thua bạc.

Theo điều tra của Công an TP Hồ Chí Minh, chiều ngày 29/1 (mùng 5 Tết), Lê Quốc Tuấn cùng em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn (thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) để đánh bạc.

Sau một hồi chơi bị thua, Tuấn quay cú ra về rồi mang súng AK quay lại sới bạc bóp cò sát hại những người ở sới bạc. Khi sát hại các con bạc, Tuấn “khỉ” vơ vét khoảng 1 tỷ đồng rồi phóng xe máy rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường Tuấn "khỉ" gây án

Gây án xong, Tuấn cầm bọc tiền đến nhờ Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm) nhờ cất giữ. Phát hiện Tuấn là kẻ gây ra vụ nổ súng giết người kinh hoàng, Tý bà Dòm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định, Tý bà Dòm là kẻ cầm tiền của Tuấn “khỉ” nên Công an đã ra lệnh truy nã đối tượng này.

Sau 3 ngày trốn truy nã, Tý bà Dòm nhờ người thông báo với Công an là muốn ra đầu thú. Chiều ngày 3/2, Tý bà Dòm bị Công an bắt giữ và di lý về TP Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra.

Tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, Tâm tỏ ra vô cùng mệt mỏi, phờ phạc nhưng rất hợp tác điều tra. Tâm khai, có quen biết và chơi với Tuấn “khỉ” một thời gian khá dài. Tý bà Dòm khai, chiều ngày mùng 5 Tết (ngày 29/1), khi Tâm đang ở nhà tại ấp Thạnh An (xã Trung An) thì Tuấn “khỉ” chạy xe ngang qua rồi dừng trước cổng nhà. Tuấn quăng trước sân một túi đồ và nói nhờ Tâm giữ hộ.

Thấy Tuấn hoảng sợ và bỏ chạy luôn thì Tý bà Dòm mới mở túi đồ ra thì phát hiện trong đó toàn là tiền. Tý gọi cho người nhà Tuấn lên lấy. Sau đó, Tý đọc được tin tức về Tuấn nên đã bỏ trốn xuống Bến Tre.

Trốn truy nã vẫn gây tội

Sau khi sát hại 4 người, làm bị thương 1 người, Tuấn “khỉ” bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình bỏ trốn, tối 29/1, Tuấn ghé vào nhà ông T.N.B (Trung An, xã Tân Thạnh Đông) cướp xe máy. Khi nạn nhân kháng cự, Tuấn rút súng uy hiếp rồi để lại 11 triệu đồng cho nạn nhân trước khi bỏ trốn.

Rạng sáng ngày 30/1, anh Lê Văn Hiếu (38 tuổi) đang chạy ô tô trên đường hướng 472 hướng về đường Trung An, qua khu vực cầu Bến Nảy thì thấy một người đàn ông nằm gục ven đường bên cạnh xe máy. Anh Hiếu chạy chậm lại để kiểm tra thì một người đàn ông chạy từ trong bụi cây ra nã đạn liên tiếp vào xe. Vì quá hoảng sợ nên anh Hiếu tăng ga bỏ chạy.

Bị truy nã nhưng Tuấn "khỉ" vẫn gây án

Công an tình nghi kẻ sát hại người trên đường là Tuấn. Sau khi sát hại người trên đường chạy chốn, Tuấn đã cướp xe của nạn nhân rồi biến mất. Từ đó đến trước khi bị tiêu diệt, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã ráo riết truy bắt, xác định vị trí của nghi phạm.

Bên lề vụ truy bắt Tuấn “khỉ”, Công an đã tiếp nhận rất nhiều nguồn thông tin gây nhiễu loạn. Trong đó nổi cộm là thông tin hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc điện thoại tự xưng là Tuấn “khỉ” nói muốn ra đầu thú, nhưng phải cho gặp vợ con trước.

Nghi ngờ có kẻ mạo danh Tuấn “khỉ” nên lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Sau đó xác định được đối tượng S. đã mạo danh Tuấn “khỉ” gọi điện cho hiệp sĩ Hải. Tại cơ quan điều tra, S. khai nhận, việc gọi điện cho hiệp sĩ Hải chỉ là trò trêu đùa.

15 ngày truy nã ráo riết

Trong quá trình điều tra vụ án, ngày 30/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an TP Hồ Chí Minh hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Đông Nam Bộ truy bắt nghi can.

Kể từ khi vụ án xảy ra, Công an TP Hồ Chí Minh đã 2 lần cung cấp hình ảnh nhận diện nghi can Lê Quốc Tuấn để cơ quan báo chí đăng tải, hỗ trợ truy tìm nghi can về quy án. Cụ thể, ngày 5/2, Công an cung cấp 3 ảnh của Tuấn “khỉ” đến cơ quan báo đài. Đến ngày 9/2, Công an cung cấp tiếp một số hình ảnh khác của Tuấn “khỉ”.

Không chỉ ráo riết truy bắt, Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an còn kêu gọi Tuấn “khỉ” ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng Pháp luật . Song từ đó đến nay vẫn chưa có thông tin về nghi can.

Công an vây ráp Tuấn "khỉ"

Trước đó, Công an đã cho bay flycam quanh đường 472 giáp ranh giữa xã Trung An và Phú Đông để xác định vị trí của Tuấn “khỉ”. Nhiều xe nghiệp vụ, cảnh khuyển, xe chống đạn đã được điều động đến. Cánh sát cơ động đóng chốt xuyên đêm để truy bắt nghi phạm. Bên cạnh đó, Công an TP Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Công an các tỉnh lân cận để truy bắt đối tượng gây án.

Ngày 4/2, Công an bắt đầu thu quân khỏi xã Trung An. Những ngày sau đó liên lục đưa ra hình ảnh mới của Tuấn và kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Đến khuya ngày 13/2, Công an bất ngờ triển khai lực lượng, phong tỏa khu vực đường Đỗ Văn Dậy (gần khu vực Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn) cách khu vực Tuấn từng bị vây bắt khoảng 10km.

Biết được lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ vây bắt Tuấn “khỉ”, hàng trăm người dân đã đổ về theo dõi. Lực lượng chức năng phải yêu cầu đám đông giải tán. Do Tuấn “khỉ” phản kháng dữ dội nên đã bị tiêu diệt vào rạng sáng 14/2.

Hàng trăm người dân xem vây bắt Tuấn "khỉ"

