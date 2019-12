Hé lộ nguyên nhân côn đồ cầm mã tấu đập phá xe buýt giữa ban ngày

Nguyên nhân dẫn đến việc chiếc xe buýt trên địa bàn TP.HCM bị các đối tượng lạ cầm mã tấu chém, đập phá được cho là do mâu thuẫn với tài xế từ trước đó.

Liên quan đến vụ xe buýt 08 (Bến xe Quận 8 - Đại học Quốc gia TP.HCM) BKS: 51B-23225 bị nhóm đối tượng lạ chặn đường, tấn công, dùng hung khí đập phá khiến hành khách hoảng sợ, mới đây, nguyên nhân vụ việc đã bước đầu được xác định.

Cửa lên xuống xe buýt bị đập phá. Ảnh: Kiến Thức

Theo thông tin từ Công an quận Thủ Đức, TP.HCM - đơn vị thụ lý điều tra, tại cơ quan công an, tài xế Quách I Rắc - người điều khiển xe buýt cho biết, trước khi xảy ra sự việc, người này có mâu thuẫn với 1 nhóm người do va chạm giao thông, theo Pháp Luật Net.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ báo Doanh nghiệp, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tiết lộ, xe buýt số 08 đã va chạm với một nam thanh niên và xảy ra cự cãi. Vụ va chạm này đã được tiếp viên và tài xế báo cáo lên Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân và truy tìm nhóm đối tượng côn đồ đập phá xe buýt giữa ban ngày gây xôn xao dư luận 2 hôm nay.

Thời điểm xảy ra sự việc trên xe buýt có khoảng 10 hành khách.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 11h30 trưa 22/12, xe buýt số 08 do hợp tác xã Quyết Thắng quản lý đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân. Đến khu vực trước Trung tâm thương mại Giga mall Thủ Đức (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), xe buýt do tài xế Quách I Rắc điều khiển bất ngờ bị nhóm 6 đối tượng chạy xe máy áp sát, chặn đầu sau đó cầm mã tấu lao vào đập vỡ kính. Lúc này, tài xế vội mở cửa cho hành khách tháo chạy thoát thân. Sau khi đập phá khiến gần như toàn bộ cửa kính xe hư hại, nhóm đối tượng lên xe máy rời đi.

Toàn bộ sự việc được người đi đường quay lại và đăng lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc vì hành vi táo tơn, hung hãn của nhóm côn đồ.

Kiều Đỗ (t/h)