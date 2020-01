Your browser does not support HTML5 video.

Trung quốc : Lì xì điện tử mới là mốt 14:52 30/01/2020 Người phương Tây thích tặng những món quà hữu ích, thể hiện sự chu đáo cho người thân, bạn bè trong dịp lễ. Với người dân các nước ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, họ có truyền thống tặng lì xì - tiền mặt cho nhau.