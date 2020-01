Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đối đầu với U23 Jordan tại SVĐ Chang Arena

Hôm nay, theo lịch thi đấu, đổi tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jordan tại lượt trận thứ 2 ở bảng D Vòng CK U23 châu Á 2020 . Sau khi cầm hòa với đội tuyển U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ hướng tới chiến thắng để có lợi thế trong cuộc cạnh tranh giành tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 13/01 tại SVĐ Chang Arena Thái Lan, sau trận đấu giữa U23 UAE và U23 Triều Tiên.

Hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam cần phòng ngự tốt hơn

Dự kiến, ở trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của cầu thủ Tấn Tài sau án treo giò. Đồng thời, nhiều khả năng Đình Trọng sẽ quay trở lại đội hình xuất phát. Đây được coi là 2 yếu tố quan trọng trong hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đối đầu với U23 Jordan.

Để chắc chắn giành chiến thắng, hàng thủ của đội U23 cần phải chơi tốt hơn so với trận ra quân. Đồng thời, thầy Park cũng có khả năng sẽ thay đổi cách chơi ở hàng công trong cuộc đối đầu với đội U23 Jordan. Cụ thể, đội tuyển có lẽ phải chơi với sơ đồ 5-4-1 để tạo ra một thế trận chặt chẽ, an toàn trước khi tìm cơ hội bứt phá với những pha tấn công nhanh thương hiệu trong thời gian qua. Thêm vào đó, các học trò của thầy Park cần thả lỏng tâm lý, thong thả hơn khi nhập cuộc chơi thay vì quá nặng nề gánh nặng tâm lý, dẫn đến những pha chuyền bóng chệch choạc và mất quá nhiều thời gian để xốc lại tinh thần như đã thấy ở trận ra quân đối đầu U23 UAE.

Trước đó vào ngày 12/12, đội tuyển U23 Nhật Bản đã nhận thất bại bất ngờ trước U23 Syria tại bảng B, sau khi vừa nhận trận thua trước U23 Saudi Arabia. Hai trận thất bại liên tiếp đã khiến U23 Nhật bị loại khỏi U23 châu Á 2020 , dù vẫn được vé dự Olympic do là nước chủ nhà. Tuy nhiên, do Nhật Bản đã bị loại nên theo quy định của AFC, sẽ chỉ còn 3 suất dự Olympic cho các đội bóng có thành tích tốt nhất U23 châu Á gồm quán quân, á quân và hạng ba.

Do đó, trong lượt trận này, một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam rộng cửa tiến vào tứ kết.

U23 Châu Á 2020 HLV Park thiết quân luật, tập trung tối đa vào nhiệm vụ. Clip: Thế thao 247

Chi Nguyễn (t/h)