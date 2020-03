Mang thai 3 tháng đầu nên uống sữa gì để tốt nhất cho thai nhi?

Thực tế việc bà bầu có nên uống sữa hay không phụ thuộc vào nhu cầu và thể trạng của mỗi người. Các chuyên gia không khuyến cáo chính xác về thời gian bắt đầu uống sữa từ tháng thứ mấy của thai kỳ nhưng hầu hết ý kiến cho rằng bà bầu uống sữa càng sớm càng hỗ trợ tốt cho sự phát triển của thai nhi.



Theo Ths.Bs Trần Thu Nguyệt (Viện Y học ứng dụng Việt Nam), giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển sau này của thai nhi. Trong giai đoạn này cơ thể mẹ chưa quen với sự xuất hiện của thai nhi, nội tiết tố thay đổi khiến sức đề kháng suy giảm, thể trạng yếu đi. Do đó, việc bổ sung dinh dưỡng trong giai đoạn này là cực kỳ quan trọng.



Thực tế dù bà bầu có được bồi bổ tới đâu nhưng vẫn không thể đảm bảo cung cấp đầy đủ các dưỡng chất quan trọng, đặc biệt là các chất không có trong thực phẩm. Do vậy, phụ nữ mang thai nên uống sữa ngay trong 3 tháng đầu thai kỳ.



Uống sữa giúp bổ sung nhiều dưỡng chất quý giá như axit folic, sắt, omega-3, omega-6 hỗ trợ cho quá trình phát triển não bộ của thai nhi từ trong bụng mẹ. Việc bổ sung các chất này từ sớm giúp hạn chế dị tật thai nhi.



Từ tuần thứ 20 trở đi, thai nhi bước vào giai đoạn phát triển mạnh về trí não, hệ xương và răng, rất cần bổ sung canxi cùng nhiều khoáng chất. VÌ vậy bà bầu hoàn toàn có thể uống sữa từ trước thời điểm này hoặc uống ngay khi có dự định thụ thai.



Mang thai 3 tháng đầu nên uống sữa gì



Ths.Bs Trần Thu Nguyệt tư vấn một số loại sữa dành cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu.



Sữa bầu đặc chế



Nhiều năm qua khi đời sống vật chất được nâng cao, phụ nữ có thai từ thành thị tới nông thôn bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới việc bổ sung dinh dưỡng từ sữa, đặc biệt là các loại sữa bầu đặc chế.

Trên thị trường Việt Nam hiện nay, có nhiều loại sữa bầu đặc chế nhưng đa phần là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, hàng xách tay được nhiều mẹ lựa chọn.



Sữa bầu đặc chế là loại sữa bột được sản xuất bằng công thức riêng dành cho phụ nữ có thai. Loại sữa này bổ sung nhiều dưỡng chất như sắt, axit folic, DHA… đều là những thành phần quan trọng không thể thiếu trong 3 tháng đầu thai kỳ.



Trong đó, sắt góp phần sản xuất hồng cầu, cải thiện tình trạng thiếu máu ở thai phụ, cung cấp máu dồi dào cho cả thai nhi. Axit folic có tác dụng ngăn ngừa di tật ống thần kinh, một loại dị tật do thiếu chất xảy ở đầu thai kỳ.



Mỗi loại sữa có thể thêm bớt một số thành phần dinh dưỡng khác nhau với mẫu mã và giá cả khác nhau. Bà bầu xem xét về điều kiện kinh tế, sở thích và khẩu vị cá nhân để lựa chọn loại sữa thích hợp nhất.

Không ít bà bầu không thể uống sữa bầu vì mùi vị của nó khiến các mẹ nôn nghén. Dù vậy, các mẹ hãy kiên trì lựa chọn loại sữa hợp khẩu vị để bổ sung dinh dưỡng cho con.



Sữa dê vốn có hàm lượng đạm cao hơn sữa bò nhưng lại ít chất béo hơn phù hợp cả với bà bầu thừa cân béo phì. Ngoài ra, sữa dê cũng giàu vitamin A, B2 giúp tăng cường hệ miễn dịch rất cần thiết cho thai phụ trong giai đoạn đầu.



Các mẹ nên nhớ dù chọn sữa gầy hoặc sữa nguyên chất, vẫn phải đảm bảo là sữa tiệt trùng. Bởi sữa tươi thường chứa vi khuẩn, có thể gây nguy hiểm cho mẹ bầu và em bé, gây ra các bệnh đường ruột hoặc nhiễm trùng. Làm nóng sữa có thể kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn nhưng có thể làm biến đổi mùi vị và ảnh hưởng tới chất lượng sữa.



Sữa chua



Trong 3 tháng đầu thai kỳ bà bầu nên ăn 1-2 hộp sữa chua mỗi ngày, có thể biến tấu bằng cách trộn cùng hoa quả tươi hoặc các loại hạt khô.



Sữa nguyên kem



Sữa tươi nguyên kem rất giàu chất béo với khoảng 5g chất béo tương đương với khoảng 149 calo. Một ly sữa nguyên kem đã bằng 20 % nhu cầu chất béo cần thiết mỗi ngày. Do vậy thai phụ nên chú ý nếu chế độ ăn hàng ngày đã đủ chất béo thì không cần phải uống sữa nguyên kem thường xuyên.



Sữa tách béo



Nếu sữa nguyên kem chứa lượng chất béo dồi dào thì sữa tác béo đã được tách bớt lượng chất béo bão hòa. Sữa này rất phù hợp với bà bầu bị thừa cân béo phì. Tuy nhiên, mặt bất cập của nó là một phần vitamin A, E, D tan trong chất béo bị mất đi. Bù lại, một ly sữa tách béo cung cấp tới 300 mg canxi cùng 80 calo, nhiều hơn hẳn sữa khác.



Sữa đậu nành



Nhiều mẹ bầu lo ngại uống sữa đậu nành ảnh hưởng tới giới tính thai nhi mà không biết chúng đem lại nhiều lợi ích cho bà bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ. Sữa đậu nành giàu protein ngang với thịt bò lại còn không chứa cholesterol. Uống sữa đậu nành cũng cung cấp dồi dào canxi, một ly sữa đậu nành cung cấp tới 300mg canxi. Hàm lượng chất béo không bão hòa đơn và đa giúp chống lại các bệnh mạch vành, mỡ máu.



Các loại sữa hạt khác



Ngoài sữa đậu nành, một số loại sữa hạt khác như đậu tương, đậu xanh, vừng hay quả hạch nhân, óc chó, sữa ngô… cũng rất bổ dưỡng và tốt cho mẹ bầu.



Mẹ bầu có thể tự làm sữa hạt ở nhà hoặc mua các loại sữa được đóng hộp sẵn ở dạng bột hoặc dạng nước rất tiện dụng. Sựa hạt có lợi đặc biệt phù hợp với người bị dị ứng sữa bò. Chúng còn rất giàu chất xơ, axit folic, vitamin B và E, protein, canxi và sắt, ít calo, không chứa cholesterol. Một cốc sữa hạt được cho là có thể cung cấp 200mg canxi. Mẹ bầu uống các loại sữa hạt vừa ít béo lại đầy đủ dưỡng chất.

Lưu ý cho bà bầu bị táo bón