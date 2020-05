Mâu thuẫn chuyện cái cây hái xoài, cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Định bị “tố” đánh người

Theo tin từ Người lao động, ngày 7/5, VKSND tỉnh Bình Định gửi giấy mời cho bà Nguyễn Thị Hồng T. (60 tuổi; TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ) để mời đến cơ quan làm việc liên quan đến những nội dung trong đơn tố cáo của bà.

Theo thông tin từ phía VKSND tỉnh Bình Định, ngày 5/5, bà T. có đơn phản ánh đến VKSND tỉnh Bình Định và một số cơ quan chức năng địa phương. Bà T. trình bày trong đơn, đầu tháng 8/2017, bà ký hợp đồng thuê đất của ông Lữ Phạm Khánh H. (44 tuổi; cán bộ Phòng Thanh tra, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, thuộc Viện KSND tỉnh Bình Định) để mở quán cà phê. Mảnh đất này ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, thời hạn thuê đất 5 năm.

Nơi xảy ra mâu thuẫn

Tuy nhiên, gần đây, ông H. có những hành vi, lời nói không tuân thủ theo đúng hợp đồng đã ký kết gây phiên hà cho bà T. và khách hàng khi đến uống cà phê.

Cụ thể, khoảng 7h40 ngày 28/4, ông H. mang cây đến quán cà phê hái xoài, sau đó không mang cây vào mà để chăn ngang qua 2 xe khách đang dựng trước quán. Lúc này, một khách hàng đến uống cà phê thấy vậy nên đã nói với chủ quán là bà T.. Nghe xong, bà T. chạy ra ngoài lấy cây bỏ xuống đường.

Bà T. trình bày trong đơn, khi ông H. chạy ra nhìn thấy cây để dưới đất thì quay vào quán nói: “Bà T., tôi nói cho bà biết là ngày 2-8 này là bà dọn quán gấp, trả đất lại cho tôi". "Sau đó, tôi và ông H. lời qua tiếng lại, rồi ông H. nhào vào đánh tôi. Trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê đất ông H., tôi luôn tuân thủ đúng những điều khoản đã ký kết giữa hai bên và chưa từng vi phạm. Tuy nhiên, vợ chồng ông H. đã không thực hiện hợp đồng mà còn có nhiều hành vi bất lợi cho việc buôn bán của tôi tại quán cà phê".

Căn nhà ông H. cho bà T. thuê làm quán cà phê

Trước cáo buộc của bà T., ông Lữ Phạm Khánh H. cho biết, quá trình thuê đất ở của ông mở quán cà phê, bà T. liên tục có những hành vi vi phạm Pháp luật , gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội ; vu khống, xúc phạm đến gia đình ông.

Nói về nguyên nhân mâu thuẫn, ông T. cho biết: Lúc đó bà T. lấy cây hái xoài mà ông đã để chăn ngang quán cà phê ném ra đường gây cản trở giao thông . Đồng thời, trước đó bà T. đã có hành vi ném đá vào ngời khác nên khiến ông vô cùng bức xúc. Sau đó, ông H. đã thông báo và yêu cầu bà T. trả lại mặt bằng vào ngày 2/8.

Ông T. cũng khẳng định, ông không có hành vi đánh, chửi bà T.. Còn cáo buộc của bà T. cho rằng, ông H. đã đánh bà vào ngày 28/4 có kèm clip gửi cơ quan chức năng thì đó là clip đã chỉnh sửa, thay đổi giờ từ 6 giờ 30 lên 7 giờ 40 nhằm mục đích vu khống ông.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại vụ việc mâu thuẫn giữa bà T và ông H vào sáng 28-4, do bà T. cung cấp

