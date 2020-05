Mâu thuẫn khi bình luận trên facebook, nhóm thanh niên hẹn nhau dùng kiếm 'nói chuyện'

Theo Thanh niên, sáng 18/5, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 10 người liên quan tới vụ hỗ chiến của hai nhóm thanh niên gây náo loạn khu dân cư hôm 14/5.



Cuộc hỗn chiến nổ ra bởi hai nhóm thanh niên cư trú ở hai khu vực khác nhau. Nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến ngụ P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) gồm: Võ Văn Phụng, Phan Viết Vinh, Bùi Văn Lâm, Trần Phước Lục (cùng 18 tuổi) cùng Thi Văn Tấn Phước (ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) và Bùi Duy Phát (cùng 18 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

2 cây kiếm, xẻng thu giữ được



Nhóm còn lại ngụ P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) gồm: Nguyễn Đăng Trọng, Trần Văn Tuấn Đạt (cùng 18 tuổi), Hồ Ngọc Ánh (25 tuổi), Tưởng Thanh Tùng (22 tuổi).



Theo điều tra, trước đó Võ Văn Phụng và Nguyễn Đăng Trọng xảy ra mâu thuẫn khi bình luận trên Facebook đã xảy ra mâu thuẫn. Cả hai thường xuyên chửi, thách đố chém nhau.



Từ lời nói đi đến hành động, tối 14/5, Phan Viết Vinh tổ chức sinh nhật tại Q.Ngũ Hành Sơn, và nghe kể về "mối thù" giữa Phụng với Nguyễn Đăng Trọng.



Khi đã có chút men trong người, cả nhóm thanh niên P.Hòa Quý quyết định đi trả thù. Phụng nhắn tin hẹn Trọng 'nói chuyện' tại Khu chung cư P.Hòa Xuân.

3 xe máy nhóm Phụng bỏ lại bị đập phá



Nhóm P.Hòa Quý gọi thêm 2 đồng bọn chưa rõ lai lịch, mang theo 2 cây kiếm đến trước, vào quán trà sữa gần ngã ba Lỗ Giáng 11 - Văn Tiến Dũng định mật phục.

Tới nơi cả hai nhóm lao vào hỗn chiến, nhóm Phụng thất thế vứt xe máy bỏ chạy bộ, nhóm Trọng quay lại đập phá 3 xe máy. Công an cũng thu giữ 2 kiếm, 1 xẻng, 1 roi điện.

Theo thông tin ban đầu từ Công an Q.Cẩm Lệ, trong số các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến, Ánh có tiền án bắt giữ người trái Pháp luật và tiền sự cố ý gây thương tích, Tùng vừa ra trại cai nghiện.

