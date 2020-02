“Người vận chuyển” lĩnh án tử vì chở 2 quả dưa hấu chứa ma túy từ Ninh Bình ra Hà Nội

Mới đây, TAND Cấp cao TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt của các bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Ninh Bình ra Hà Nội.

Trong phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao TP Hà Nội tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Dương (SN 1986, trú tại Thanh Hóa) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Dương trình bày hiện đang phải nuôi bà mẹ liệt sĩ, bố mẹ già yếu, là trụ cột trong gia đình , quanh năm ốm đau, chưa từng có tiền sự phạm tội lần đần nên xin giảm nhẹ án phạt. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định vẫn tuyên y án sơ thẩm.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoàng Mạnh Cường (SN 1987, trú tại Thái Nguyên) bị tuyên án tử hình. Bị cáo này không làm đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 0h15 ngày 17/5/2018, đội cảnh sát điều tra ở khu vực chân đường cao tốc trên cao số 18 (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã phát hiện một xe taxi mang BKS 30A-136.00 có biểu hiện đáng nghi nên đã đề nghị dừng xe kiểm tra.

Dự cảm sẽ bị lực lượng chức năng phát giác ra hành vi phạm tội của mình nên đối tượng Cường đã lái xe bỏ chạy. Đồng thời, đối tượng Dương mở kính xe vứt ra ngoài một túi nilong có chứa 2 quả dưa hấu.

Đội cảnh sát điều tra tiến thành thu giữ hai quả dưa hấu và kiểm tra thì phát hiện các đối tượng sử dụng dưa hấu để giấu “hàng cấm”. Khi bổ dưa ra thì phát hiện 2 túi chứa tinh thể màu trắng là ma túy, tổng khối lượng 2.653.200g.

Tiếp đó, cơ quan điều tra tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan. Tại trụ sở Công an, Dương khai quen biết đối tượng Quách Tiền Tân (ở Thanh Hóa). Đến sáng 16/5/2018, Tân gọi điện Thuê dương vận chuyển ma túy từ Ninh Bình đi Hà Nội cho khác. Tiền công chuyến đó là 5 triệu đồng. Dương nhận lời và bắt xe đến TP Tam Điệp (Ninh Bình) rồi di chuyển vào một nhà nghỉ trên địa bàn TP để chờ Tân mang hàng đến.

Tối cùng ngày, Tân lái xe ô tô chở Dương di chuyển theo hướng Ninh Bình – Hà Nội. Trên xe Tân nói, việc của Dương là giám sát vận chuyển ma túy, còn giao và nhận hàng là việc của người khác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ quay xe về Thanh Hóa nhận tiền.

Khi đo được 10km thì Tân bảo Dương xuống vẫy xa taxi do Cường điều khiển để đi. Trên xe này đã có sẵn hai quả dưa hấu có chứa ma túy mà các đối tượng đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, khi đang đi thì sự việc bị Công an phát hiện.

Nga Đỗ