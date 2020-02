Những lời chúc valentine ngắn gọn, ngọt ngào nhất năm 2020

14/2 được gọi là ngày valentin đỏ (lễ tình nhân). Trong ngày này, những người yêu nhau thường bày tỏ tình cảm bằng cách tặng socola, hoa hồng và gửi những lời chúc yêu thương.

Những lời chúc valentine ngắn gọn, ngọt ngào

1. Anh sẽ nói với em rằng mỗi trái tim là 3% tình cảm và trái tim anh dành cho em. Hôm nay là ngày thứ 30, là ngày hộp trái tim ấy tròn 99%, anh sẽ trao nó cho em và muốn em giữ lấy. Anh muốn em mãi là người cất giữ trái tim anh em nhé.

2. Từ ngày gặp em anh đã biết thế nào là tình yêu . Thứ mà cả những người tiến sĩ giáo sư cũng không giải thích được và cũng từ lúc ấy mỗi ngày khi gặp em anh sẽ xếp trái tim bằng giấy và đến ngày thứ 30 anh sẽ cầm hộp trái tim tặng em.

3. Châu Âu ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh. Happy Valentine Day!

4. Nếu có bản án dành cho anh vì đã yêu em thì anh xin đứng trước toà và nhận bản án chung thân được bên em suốt đời…

5. Thỉnh thoảng anh trộm nghĩ, nếu một ngày anh không còn có em ở bên… Và em biết không, anh luôn phải nhắm mắt, bịt tai, hét thật to, để ý nghĩa ấy không thể tiếp tục được nữa… Vì em là sẽ sống của đời anh. Tình yêu của anh thật hạnh phúc bên anh trong ngày Valentin nhé!

6. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, em chỉ cần đi bước đầu tiên anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.

7. Ngoài kia bao la thế giới… nhưng trong anh thế giới là chỉ làm em thôi! Chúc tình yêu của anh valentine hạnh phúc.

8. Trên Trái Đất có 8.000.000.000 người. Và em không hiểu vì sao em chỉ nhắn tin cho mỗi mình anh. Có lẽ vì 7.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được anh.

9. Thầy Toán dạy anh 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với anh 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Nhớ em!

10. Anh xin lỗi anh, hôm nay đi khám bệnh, bác sĩ bảo anh phải hạn chế với những gì ngọt ngào…mà em lại vô cùng ngọt ngào. Anh đang liều mạng với tin nhắn này đấy. Nhưng bởi vì anh thích sự ngọt ngào của em mất rồi. Chúc em Valentine vui vẻ!

Những lời chúc valentine ngắn gọn, ngọt ngào bằng tiếng Anh

1. In your eyes, I see tomorrow...In your arm I found love… Loving you to day and always.

Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai...Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

2. Nothing gonna change my love for you because you are my soul...

Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.

3. Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that’s what you’re. Here’s wishing you a sweet valentines day that’s as special as you’re.

Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả thứ đồ chơi mềm mại nào, đó chính là em. Ứowc mong một ngày lễ Tình Nhân đặc biệt như chính em vậy.

4. In your eyes, I see tomorrow…In your arm I found love..Loving you to day and always.

Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai…Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

5. Thinking of you! Dreaming of You! Hugging you! Missing you! Wishing you! I Love You! Happy Valentine’s Day!

Nghĩ về em! Mơ về em! Ôm em! Nhớ em! Chúc em mọi điều tốt đẹp! Anh yêu em! Chúc em Valentine hạnh phúc

6. It never fails. You smile, and the sun comes out. This is why I come to you in my moments of joy and sorrow. You are one ama Zing person, and I am so lucky to be your Valentine forever.

Mỗi khi em cười chẳng khác nào vầng dương ló rạng. Đó là lý do vì sao anh cần em những lúc vui hay buồn. Em là người phụ nữ tuyệt vời và anh thật may mắn vì được cùng em đón Valentine mãi mãi về sau.

7. Roses are red and violets are blue, I’ve never been more in love with you! Happy Valentine’s Day, my love!

Hoa hồng màu đỏ còn violet màu tím phớt xanh, anh thì chưa bao giờ từng yêu ai như yêu em. Chúc em Valentine vui vẻ, tình yêu của anh!

8. Love is like a cloud… love is like a dream… love is a fairytale come true… I found love when I found you.

Tình yêu là một áng mây... tình yêu là giấc mơ... tình yêu là một câu chuyện cổ tích có thật... anh tìm thấy tình yêu kể từ khi tìm được em.

9. Let these words touch your eyes, let these feelings touch your soul; let this love touch your heart.

Hãy để những con chữ này chạm vào đôi mắt em; để cho những cảm xúc này chạm tới tâm hồn em; và để tình yêu này làm em cảm động.

10. When I first saw you, I saw love.

And the first time you touched me, I felt love.

And after all this time, you’re still the one I love.

Lần đầu tiên em nhìn thấy anh..em đã thấy tình yêu…

Lần đầu tiên anh chạm vào em…em đã cảm nhận được tình yêu.

Và sau những khoảng thời gian đó…Anh vẫn là người duy nhất em yêu.

Nga Đỗ (t/h)