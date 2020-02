Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Sẽ rút giấy phép ngay lập tức hiệu thuốc tăng giá bán khẩu trang'

Sáng 1/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố và ban, ngành về thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến sáng 1/2

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là “chống dịch như chống giặc”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona có diễn biến phức tạp, khó lường và rất nhanh. Quan điểm trong công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam là minh bạch, kịp thời, công khai mọi thông tin về các trường hợp nhiễm bệnh, các trường hợp để cách ly.



Cũng tại cuộc họp, đại diện Bộ Công thương báo cáo về tình hình sản xuất khẩu trang của các doanh nghiệp trong nước cũng như thực trạng một số cửa hàng kinh doanh vật tư y tế bán nâng giá khẩu trang nhằm trục lợi. Ngay lập tức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: "Thay mặt Thủ tướng, tôi chỉ đạo, không được phép tăng giá khẩu trang, phải giữ nguyên giá, yêu cầu rút giấy phép bất kể hiệu thuốc nào tăng giá bán khẩu trang".

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ cửa hiệu thuốc tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dịch bệnh hoành hành khiến nhiều nơi tăng giá bán khẩu trang để trục lợi

Phó Thủ tướng cũng nhắc lại chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ rằng ở một số địa phương, một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức rõ vẫn chưa sát sao và nhắc nhở. Nếu không làm tốt công tác phòng chống dịch, sẽ lây lan rất nhanh đến bất kỳ tỉnh thành nào nếu chủ quan.



"Chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng là phải "Đặt Sức Khỏe nhân dân lên trên hết dù phải hi sinh lợi ích kinh tế". Phòng chống dịch với tinh thần bình tĩnh, vì đã nắm chắc thì tuyệt đối không hoang mang. Nêu cao yêu cầu trách nhiệm", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Bên cạnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Công an Hà Nội đã có kế hoạch để xử lý tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá khẩu trang, nước rửa tay. Sáng 1/2, Đại tá Phùng Anh Lê – Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết, người dân có thể cung cấp hình ảnh, video,... về cơ sở kinh doanh tăng giá khẩu trang hay vật tư chống dịch rồi gửi về cho trung tâm chỉ huy Cảnh sát 113 - Công an TP Hà Nội qua tổng đài 113 hoặc qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng sẽ lấy đó làm căn cứu tiến hành kiểm tra xác minh và xử lý nếu có sai phạm

Your browser does not support HTML5 video. Virus Corona hoành hành, khẩu trang N95 "cháy hàng". Nguồn: VTC Now

Hà Ly (t/h)