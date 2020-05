Xét xử Hồ Duy Hải: Lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng, luật sư được mời tham gia giám đốc thẩm

Phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án mạng tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ) liên quan đến số phận của tử tù Hồ Duy Hải hôm nay do Chánh án TADN Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa.

Ngoài thành viên hội đồng giám đốc thẩm còn có sự tham gia của đại diện Viện KSND tối cao, đại diện các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An (các cơ quan công tố, xét xử sơ thẩm) và đại diện TAND cấp cao tại TP.HCM, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (cơ quan công tố, xét xử phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải).

Đặc biệt, trong phiên tòa này có sự tham gia của luật sư Trần Hồng Phong với vai trò là luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải. Được biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng, luật sư được tham gia phiên tòa giám đốc thẩm.

Theo tờ Thanh Niên, việc mời luật sư hỗ trợ pháp lý cho bị án tham gia phiên xử này được cho là hy hữu. Và theo Điều 383 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: “Trường hợp xét thấy cần thiết hoặc có căn cứ sửa một phần bản án, quyết định đã có hiệu lực Pháp luật , tòa án phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm”.

Dự kiến, phiên tòa giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải sẽ kéo dài trong từ ngày 6/5 đến ngày 8/5.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Hồ Duy Hải quen 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đến sáng ngày 14/1/2008 phát hiện 2 nữ nhân viên bưu điện bị sát hại dã man ở nơi làm việc.

Sau 2 tháng điều tra, ngày 21/3/2008, Hồ Duy Hải bị bắt giữ. Tại bản án sơ thẩm và phúc thẩm, khoảng 9h30 ngày 13/1/2008, Hải đến bưu điện Cầu Voi chơi. Khoảng 20h30, bưu điện nghỉ, Hải đưa tiền cho chị Nguyễn Thị Thu Vân đi mua trái cây. Trong lúc chị Vân đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Nguyễn Thị Ánh Hồng nhưng chị Hồng phản ứng gay gắt. Vì thế, Hải sát hại chị Hồng và sau đó tiếp tục sát hại chị Vân.

Gây án xong, Hải lấy 1 triệu đồng, khoảng 40 – 50 sim điện thoại, 1 điện thoại Nokia cũ và nữ trang của nạn nhân. Sau đó, Hải đem số nữ trang đến TP Hồ Chí Minh bán được 3,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan nhưng không được chấp nhậu. Hồ Duy Hải bị tuyên án tử hình về tội Giết người và 5 năm tù về tội Cướp tài sản.

Tử tù Hồ Duy Hải

Ngày 24/5/2011, Chánh án TAND tối cao có quyết định không kháng nghị và tờ trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin giảm hình phạt của tử tù Hồ Duy Hải. Sau đó, ngày 24/11/2011, viện trường VKSND tối cao có quyết định không kháng nghị và tờ trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải. Đến ngày 17/5/2012, Chủ tịch nước quyết định bác đơn xin giảm hình phạt của Hồ Duy Hải. Tiếp đến ngày 24/11/2014, hội đồng thi hành án ra quyết định thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải vào ngày 5/12/2014.

Sau đó, Hồ Duy Hải và mẹ là bà Nguyễn Thị Loan có đơn kêu oan. Bà Nguyễn Thị Rưởu (dì ruột) và chị Hồ Thị Thuy Thủy (em gái của Hải) cũng có đơn đề nghị hoãn thi hành án đối với Hải.

Đến ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước có Công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án đối với Hồ Duy Hải và yêu cầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ trường hợp của Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo Chủ tịch nước. Cùng ngày, hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Long An ra quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Ngày 20/1/2015, bà Lê Thị Nga, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, có bản kiến nghị về việc xem xét kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Sau đó, ngày 12/2/2018, Ủy ban Tư pháp Quốc hội có công văn kiến nghị với chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm vụ án.

Ngày 22/11/2019, viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên bị án Hồ Duy Hải tử hình để điều tra lại.

Vụ "tử tù" Hồ Duy Hải có gì đặc biệt?

Nga Đỗ (t/h)