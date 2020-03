Hiện trường kinh hoàng vụ container đâm gục 2 người, nghi do rạp cưới dựng bên đường

Chiều ngày 11/3, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn tại Quốc lộ 10, đoạn Ao Vua, xóm Hạ Giá, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh.

Xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Tra

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, xe container BKS 15C-086.70 kéo theo rơ móc BKS 15R-083.52 do một người đàn ông điều khiển theo hướng từ Kim Sơn về Ninh Bình, khi đến địa điểm trên xe này xảy ra va chạm với xe máy BKS 35K1-408.67 do một phụ nữ điều khiển trên chở một người phụ nữ khác chạy ở chiều ngược lại.

Chiếc xe container đã lấn hẳn sang hết phần đường bên trái và tông trực diện vào xe máy, khiến 2 người phụ nữ ngã xuống đường, bị thương và phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe container cũng bị hư hỏng nặng.





Hiện nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ. Theo thông tin trên báo Thời Đại, vì muốn tránh một người đi xe đạp ngược chiều, trái đường nên xe container mới đánh lái lấn sang làn bên cạnh. Quan sát tại vị trí vụ tai nạn có một rạp đám cưới được dựng lấn ra đường, làm hạn chế tầm nhìn và cả phần đường lưu thông của các phương tiện. Rất có thể đây là một phần nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Your browser does not support HTML5 video.

Hiện trường tai nạn. Video: Thời Đại

Bạc Liêu: Xe khách va chạm xe máy, hai người thương vong

Trưa ngày 11/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình ( Bạc Liêu ) khiến 2 người thương vong, theo báo Đại Đoàn Kết.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 51B-171.66 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Cà Mau đi Bạc Liêu đến địa điểm trên thì đã xảy ra va chạm với xe gắn máy BKS 94D1-205.32 chạy cùng chiều do một nam thanh niên điều khiển chở một người phụ nữ.



Sau tai nạn, người phụ nữ ngồi trên xe gắn máy ngã ra đường, bị xe khách giường nằm cán qua người, tử vong tại chỗ. Nam thanh niên điều khiển xe máy phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hà Tĩnh: 2 ô tô va chạm rồi "dìu" nhau xuống ruộng

2 xe cũng lao xuống ruộng sau va chạm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 sáng nay 12/3, tại Km5+150 Quốc lộ 15B đoạn qua thôn Phúc Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.



Thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ BKS 38A-181.29 do anh T.H.C. (SN 1988, trú tại xã Trung Lộc, Can Lộc) điều khiển đang chạy theo hướng từ Ngã ba Đồng Lộc đi về huyện Thạch Hà bất ngờ va chạm mạnh với xe ô tô tải BKS 38N-4637 do N.V.M (SN 1994, trú tại xã Vượng Lộc, Can Lộc) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Đáng chú ý, sau va chạm 2 xe đã cùng "dìu" nhau lao xuống ruộng bên đường. hư hỏng nặng. Tai nạn cũng khiến anh T.H.C. bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý sự cố, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Bình: Tạm giữ tài xế tông người phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn



Tin Tin tai nạn giao thông mới nhất , ngày 12/3, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Trọng (37 tuổi, trú xã Đông Hòa, TP Thái Bình ) để điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo tài liệu điều tra, đối tượng này đã điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn chết người trên địa bàn rồi bỏ trốn.

Hiện trường tai nạn

Cụ thể, vào khoảng 4h40 ngày 6/3, Lê Đức Trọng điều khiển xe ô tô tải BKS 17C-064.06 lưu thông trên đường tránh S1, hướng Thái Bình - Nam Định.



Khi đi đến khu vực giao nhau với đường 220C (thuộc địa phận thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), ô tô này đã đâm phải bà Nguyễn Thị H. (trú tại Tân Quán, xã Tân Bình, TP Thái Bình) đang đi bộ sang đường. Sau tai nạn, bà H. tử vong tại chỗ, Trọng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công anh Thái Bình khoanh vùng hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên công việc điều tra gặp nhiều khó khăn, phải đến hôm qua (11/3), cơ quan chức năng mới thu thập đủ bằng chứng chứng minh Trọng là tài xế lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Sau khi bị triệu tập, tại cơ quan công an, Trọng đã thừa nhận mình là người gây tai nạn.

Lamborghini tiền tỷ nát đầu sau tai nạn kinh hoàng

Your browser does not support HTML5 video.

Theo nội dung đoạn clip, chiếc Lamborghini màu đỏ đang chuẩn bị chuyển làn thì bất ngờ tông thẳng vào trụ bê tông giữa 2 làn đường. Do đang di chuyển với tốc đô cao nên chiếc xe nát tươm phần đầu, tài xế bị mắc kẹt trong xe.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8/3, trên một con đường ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Kiều Đỗ (t/h)