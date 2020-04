Tai nạn giao thông ngày 14/4/2020, người phụ nữ bán thịt may mắn "thoát nạn" khi tránh được cú tông mạnh của nữ tài xế.

Hết hồn khoảnh khắc nữ tài xế lái xe máy hất văng sạp thịt, 1 người may mắn thoát nạn

Your browser does not support HTML5 video.





Sự việc xảy ra tại Hải Phòng ngày 10/4. Người phụ nữ đang ngồi bán thịt ở bên sạp bên đường thì một chiếc xe máy lao tới tông văng sạp thịt.





Cú tông mạnh khiến một thứ trên bàn bị hất văng, nữ tài xế và người phụ nữ ngã nhào ra đất. Rất may không thương vong sau vụ tai nạn.





Long An: Ô tô tải va chạm với mô tô, 2 người trọng thương





Tai nạn giao thông mới nhất, sáng 14/4, Công an TP Tân An (Long An) cho biết đang điều tra làm rõ vụ TNGT trên QL62 khiến 2 thanh niên bị thương nặng.





Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 13/4, ô tô tải BKS 51C-43797 đang di chuyển trên Quốc lộ 62, hướng từ TP.Tân An đi thị xã Kiến Tường (Long An). Đến điểm giao giữa QL62 với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, xe ô tô bbất ngờ xảy ra va chạm với mô tô KS 86B5–000.66 đang chạy hướng ngược lại.





Ảnh: ATGT



Cú tông mạnh khiến mô tô lọt vào gầm xe tải, biến dạng. Cản của ô tô tải cũng bị bể nát, văng khỏi đầu xe. 2 thanh niên trên mô tô bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu, 1 trong số đó đã rơi vào tình trạng nguy kịch.





Nhận được tin báo, CSGT Công an TP Tân An và Công an xã Lợi Bình Nhơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Đáng chú ý, theo nguồn tin của báo Giao Thông, người dân chứng kiế cho biết, mô tô với tốc độ quá nhanh nên đã xử lý không kịp khi ô tô tải đang rẽ trái vào đường dẫn cao tốc.





Bình Dương: Nhóm quái xế đua xe gây náo loạn giữa ban ngày





Theo nội dung đoạn clip được ghi lại ở TP Thuận An, Bình Dương ngày 12/4, hàng chục thanh niên đi xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô thậm chí bốc đầu gây náo loạn đường phố. Sự việc xảy ra đúng thời điểm cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội khi dư luận vô cùng bức xúc vì sự xem thường Pháp luật của các đối tượng.





Your browser does not support HTML5 video.





Hải Dương: Nam Thanh niên vượt đèn đỏ, tông gục người đi xe máy trên đường





Sự việc xảy ra vào khoảng 20h41 ngày 13/4/2020, tại ngã tư khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương.

Your browser does not support HTML5 video.



Thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đã bất ngờ vượt đèn đỏ và tông phải hai người đi xe máy đi đúng đường và tín hiệu đèn giao thông.





Cú tông mạnh khiến cả 3 người ngã văng xuống đường, trong đó có 1 người bị rất nặng và phải đi viện cấp cứu.



Toàn bộ diễn biến sự việc được một chiếc camera hành trình ghi lại được.



Kiều Đỗ (t/h)