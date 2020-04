Cố băng qua đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông thiệt mạng

Theo nội dung đoạn clip, tại tuyến đường giao cắt với tàu hỏa, mặc dù barie đã hạ xuống, và người phụ nữ đi xe đạp điện đã dừng lại chờ một lúc nhưng không hiểu sao sau đó lại quyết định băng qua đường.

Hậu quả là đoàn tàu Bắc - Nam lao tới, tông trúng người phụ nữ. Sau va chạm kinh hoàng, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại vào 12h07 ngày 14/4 tại đoạn đường ngang tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Gia Lai: Tông phải xe cứu thương chở thi thể, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Hiện trường tai nạn thương tâm. Ảnh: VTC News

Thời điểm trên, anh Siu Quý (SN 2002, trú tại xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đi xe máy di chuyển trên đường Hồ Chí Minh. Đến Km 1640+800 thuộc địa phận xã Ia Pal, huyện Chư Sê, xe anh Quý bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô cứu thương do anh Hồ Văn Toàn (SN 1977, trú TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) điều khiển đưa thi thể từ Đắk Lắk về tỉnh Nam Định.



Sau va chạm, anh Quý ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng.

Hải Dương: Ngang nhiên vượt đèn đỏ, nam thanh niên gây tai nạn nghiêm trọng

Theo nội dung clip, một nam thanh niên điều khiểnxe máy đã thản nhiên vượt đèn đỏ, phóng nhanh tại ngã tư đông người. Hậu quả là đã xảy ra va chạm với một xe máy khác do 2 người điều khiển. Sau va chạm, một người đã bị thương nặng. Theo MXH Giao thông, tai nạn xảy ra tối 13/4 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Long An: Tai nạn liên hoàn 3 tài xế nhập viện cấp cứu

Mới đây trên tỉnh lộ 830, đoạn qua địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra tai nạn khiến 3 tài xế bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 16h20 ngày 15/4, nam tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe tải BKS tỉnh Long An di chuyển trên tỉnh lộ 830. Đến km 23 thuộc địa phận ấp 2, xã Hựu Thạnh, xe này đã xảy ra va chạm mạnh với ô tô tải BKS 62C-127.78 chở khoai lưu thông theo chiều ngược lại. Chưa dừng lại, đúng lúc này, ô tô tải BKS 62C-100.65 chạy tốc độ nhanh từ phía sau đi tới đã tông trực tiếp vào phần đuôi ô tô tải BKS 62C-127.78 gây ra tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô.

Va chạm mạnh khiến 3 ô tô hư hỏng nặng phần đầu, 3 tài xế ngồi trong cabin mắc kẹt trong cabin, bị thương nghiêm trọng. Người dân địa phương và người đi đường đã phải dùng vật cứng cạy cửa cứu các tài xế ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Được biết nhiều khả năng cả 3 đều gãy chân, chấn thương nặng vùng đầu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Bình Phước: Kinh hoàng xe tải tông đôi nam nữ văng xa hàng chục mét

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h42 ngày 15/4 tại đường DT741 Xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Thời điểm này, xe máy BKS 93H1-23447 đang đi trên đường DT741 theo hướng Phước Long đi Đồng Xoài, đến số nhà 1377 thì bất ngờ bị xe tải đi cùng chiều tông trúng từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ trên xe máy bị hất văng cả chục mét. Theo thông tin trên báo Giao thông, cả 2 bị thương rất nặng và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Kiều Đỗ (t/h)