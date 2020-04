Tin tức giao thông ngày 17/4/2020, nam thanh niên hồn nhiên dùng chân đẩy chiếc xe ô tô giữa đường phố Hà Nội gây mất an toàn giao thông khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Lạ lùng cảnh nam thanh niên dùng chân đẩy ô tô giữa đường phố Hà Nội

Mới đây MXH Giao thông xuất hiện video ghi lại cảnh tượng xảy ra trên tuyến đường Tố Hữu, Hà Nội khiến nhiều người thấy lạ lẫm.

Theo đó, một nam thanh niên đi xe máy đã dùng chân đẩy chiếc ô tô chết máy đi trên một đoạn đường dài. Hành vi vi pham an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho những người xung quanh khiến cư dân mạng bức xúc.

Bình Phước: Xe chở dầu đâm container giữa cầu, giao thông kẹt cứng

Tai nạn khiến giao thông ùn tắc 3 tiếng đồng hồ. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 sáng nay, chiếc xe container BKS 51D-621.82 kéo theo sơmi rơ-moóc BKS 51R-328.79 do tài xế Nguyễn Văn Nhơn (45 tuổi, trú TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở đầy hàng đang lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP.HCM đến dốc cầu Pantoong thì bất ngờ gặp sự cố phải đừng lại giữa cầu.

Đúng lúc này, xe bồn chở dầu BKS 60C-145.26, do tài xế Nguyễn Văn Hậu (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển đang đổ dốc xuống cầu theo hướng đối diện. Do không kịp xử lý, xe bồn đã lao thẳng vào chiếc xe container khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Rất may không có ai bị thương sau va chạm nói trên tuy nhiên tai nạn đã khiến hàng chục lít dầu tràn ra mặt cầu, hàng trăm phương tiện mắc kẹt nhiều km xung quanh khu vực.

Thót tim khoảnh khắc bé gái đột ngột chạy qua đầu xe bán tải

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe bán tải ghi lại, chiếc xe đang lưu thông trên đường thì một bé gái bất ngờ từ trong ngõ chạy ra, lao tới phía trước đầu ô tô. Rất may, do di chuyển với tốc độ chậm nên tài xế đã kịp thời phanh xe lại.

Nhiều người sau khi xem clip đã không khỏi thót tim. Được biết, sự việc xảy ra mới đây trên một con đường ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan.

Bình Dương: Xe ben ôm cua va chạm với xe đạp điện, 1 người tử vong

Mới đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong. Nạn nhân là bà Hồ Thị Hết (SN 1950, quê tỉnh Vĩnh Long).

Cụ thể, vào khoảng 17h30 ngày 16/4, xe ben BKS 61C-201.44 lưu thông trên đường Phú Lợi theo hướng từ Bình Dương về Đồng Nai, đến ngã ba giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai tài xế cho xe ôm cua thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà Hồ Thị Hết điều khiển.

Sau va chạm, bà Hết ngã xuống đường bị xe ben cán phải, tử vong tại chỗ.



Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc. Theo Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc. Theo gia đình bà Hết, bà đang chạy xe xuống nhà con gái chơi thì xảy ra tai nạn đau lòng trên.

Hà Nội: Lắp đặt tấm chống ồn hai đầu cầu Chương Dương

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự án lắp đặt tấm chống ồn tại hai đầu cầu Chương Dương

Dự án được thành phố giao Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư với mục tiêu giảm ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi, đảm bảo mỹ quan đô thị, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là gần 15 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2020-2021.

