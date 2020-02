TP.HCM: Xót xa cảnh chồng gục khóc bên thi thể vợ bị xe tải cán chết giữa đường

Tin tai nạn giao thông mới nhất , trưa 19/2, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn TP.HCM khiến 1 người tử vong.

Hiện trường tai nạn thương tâm. Ảnh: Công an TP.HCM

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 phút, chị Nguyễn Thị Q. (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy BKS 72H1-097.25 di chuyển trên đường Hà Huy Giáp, hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Đến đoạn qua khu phố 3, phường Thạnh Xuân, Q.12; xe máy xảy ra va chạm với xe tải BKS 61C-279.45 chạy cùng chiều.

Hậu quả là chị Q. ngã xuống đường và bị xe tải cán trúng, tự vong tại chỗ. Nghe tin, chồng chị Q. chạy tới hiện trường, gào khóc bên thi thể vợ khiến mọi người chứng kiến đều phải xót xa.

Nhận được tin báo, Công an Q.12 đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn. Được biết, sau khi va chạm xảy ra, tài xế đã điều khiển xe tải đi thêm 30 m nữa rồi dừng lại, rời khỏi hiện trường.

Lào Cai: Tạt đầu xe khách, 2 người đi xe máy bị đâm tử vong

Khoảng 19h10 ngày 18/2, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra va chạm giữa xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong.

Hai người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: VOV

Nạn nhân là Hạng Seo Phú (SN 1969, trú tại thôn Làng Có 1, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng) và người ngồi sau là Thào Seo Vảng (SN 2015, trú cùng thôn).

Theo nguồn tin của VOV , thời điểm trên, Phú chở Vảng trên xe máy BKS16H9-5887 di chuyển trên Quốc lộ 70, theo hướng đi TP Lào Cai. Tới km 170 + 50 m thuộc địa phận tổ dân phố 4, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xe này bất ngờ rẽ sang trái vào đường đi Làng Có.

Lúc này, xe khách BKS 17B-013.17 do Trần Đức Duy (SN 1978, trú tại xã Vũ sơn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) chạy sau với khoảng cách 20-30 m đã không kịp tránh. Hậu quả là 2 xe xảy ra va chạm, Phú và Vảng tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bình Dương: Trọng thương vì tông phải bò thả rông

Người đàn ông trọng thương sau khi tông trúng bò qua đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 66H5-3259 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ TP Thủ Dầu Một về TP Thuận An thì 2 con bò thả rông trên đường bất ngờ chạy qua. Do không xử lý kịp, người đàn ông tông phải bò rồi ngã văng trên đường, trọng thương.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Được biết, con bò bị tông trúng cũng bị thương nặng và không di chuyển được.

Quảng Bình: Tử nạn khi đi xe máy qua cầu đường sắt

Tai nạn xảy ra tại cầu đường sắt Long Đại (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ). Được biết, chiều 18/2, 2 người đàn ông đèo nhau bằng xe máy đi vào phần đường dành cho ô tô và tàu hỏa trên cầu Long Đại. Họ tự ngã rồi một người là Hoàng Quảng Long (44 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) rơi xuống trụ cầu bê tông, tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy bị bỏ lại hiện trường sau tai nạn. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến, sau tai nạn người đàn ông còn lại đã rời khỏi hiện trường, chưa xác định được danh tính.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Clip: Vượt ẩu cắt mặt xe bồn, nam thanh niên bị cuốn vào gầm

Tai nạn giao thông xảy ra tại tuyến đường N14, thị xã Bến Cát, Bình Dương hôm 18/2 khiến người xem không khỏi thót tim.

