Khoảnh khắc cô gái trẻ liều lĩnh vượt đường ray bị tàu hỏa tông tử vong

Khoảnh khắc cô gái liều lĩnh cố vượt qua đường ray bị tàu hỏa tông tử vong



Theo nội dung đoạn clip, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi cô gái trẻ cố gắng vượt đường ray dù gác chắn đã được hạ xuống và tàu hỏa đang lao tới. Hậu quả là cô gái bị tàu đâm trực diện, tử vong tại chỗ.

Your browser does not support HTML5 video.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người chứng kiến không khỏi kinh hãi. Được biết, tai nạn xảy ra tại Đặng Xá – TP Nam Định, cô gái gặp nạn ở cách đường tàu khoảng 50 m.

Đắk Lắk: Xe máy va chạm với xe ben, một cụ bà tử vong

Tai nạn giao thông mới nhất , vào khoảng 10h ngày 20/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến 2 người thương vong.

Hiện trường tai nạn thương tâm. Ảnh: ATGT



Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị L.T.A.T. (SN 1983, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe mô tô BKS 47N7-7371 chở bà Ph.T.H. (SN 1954, ngụ TP Buôn Ma Thuột) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, hướng từ huyện Krông Pắk đi TP Buôn Ma Thuột. Đến khu vực giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Thị Sáu (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xe mô tô xảy ra va chạm với xe ben BKS 47C-087.70 do tài xế Nguyễn Gia Mạnh (SN 1982, ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều, đang chuyển hướng vào hẻm 383 Nguyễn Văn Cừ.



Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy ngã ra đường, trong đó bà H. tử vong tại chỗ, chị T. bị thương được người dân đưa vào viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bẹp rúm bị cuốn vào gầm xe ben.

Bắc Ninh: Hai cô gái tạt đầu "trả đũa" xe container

Theo chia sẻ của tài xế container, khi thấy 2 cô gái điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm và còn chạy xe lạng lách phía ngoài, tài xế đã bấm còi để 2 cô gái đi gọn vào làn đường phía trong. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ an toàn giao thông, 2 cô gái đi xe máy đã phóng xe vượt lên trước, tạt đầu container rồi rẽ phải.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Zing

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 19/3 tại Thuận Thành, Bắc Ninh

Nghệ An: 2 ô tô va chạm, người đứng chờ sang đường thương vong

Tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An lúc 17h20 chiều 19/3.

3 nạn nhân thương vong khi đứng chờ sang đường. Ảnh: VOV

Theo thông tin trên báo Thời Đại, thời điểm trên, ngã tư Văn - Bảng trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), một chiếc xe tải ben bất ngờ đâm mạnh và đẩy chiếc xe 7 chỗ chạy cùng chiều về phía trước.

Hình ảnh cắt từ clip.

Cú tông mạnh bất ngờ, chiếc xe 7 chỗ văng trúng vị trí mà bà Nguyễn Thị Vận (SN 1967) và 2 nữ sinh là em Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Hòa (SN 2004, đều trú tại xã Quỳnh Tân) đang đứng chờ sang đường.

Hậu quả, em Hoa tử vong tại chỗ, em Hòa và bà Vận bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đang leo dốc, xe container "hóa điên" húc gãy biển báo, trèo dải phân cách



nhiều mét dải phân cách hư hỏng. Tai nạn giao thông hôm nay 20/3, xe container BKS 63C-057.86 chưa rõ người điều khiển lưu thông trên QL1, hướng từ quận 9 về ngã tư Bình Phước, (TP.HCM). Khi lên cầu vượt Trạm 2, thuộc phường Tân Phú, Quận 9, xe này bất ngờ mất lái, đâm gãy biển báo và lao vào dải phân cách bằng bê tông trên cầu. Hậu quả là đầu xe hư hỏng nặng, dầu nhớt đổ tràn xuống đường,nhiều mét dải phân cách hư hỏng.

Xe container bất ngờ leo dải phân cách rạng sáng nay. Ảnh: ATGT

Rất may thời điểm này đoạn đường không đông đúc, những người phát hiện đã kịp thời tránh được vụ tai nạn.



Tuy nhiên tai nạn khiến giao thông quanh hiện trường xảy ra ùn tắc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.



Kiều Đỗ (t/h)