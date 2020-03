Kinh hãi người phụ nữ tập lái xe tải, tông vào hai trẻ nhỏ đang chơi bên đường

Vụ tai nạn xảy ra lúc 16h24 ngày 21/3 tại một ngã tư ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Theo nội dung đoạn clip được camera an ninh của nhà dân ghi lại, thời điểm này, một người đàn ông đang cùng với 2 cháu nhỏ đang chơi cầu lông ở trước nhà thì bất ngờ chiếc xe tải lao tới, đâm thẳng vào 2 cháu bé.

Theo thông tin trên báo Giao Thông, sau tai nạn, 2 cháu nhỏ đã bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, tài xế xe tải là một người phụ nữ đang tập lái xe, trong lúc vào cua đã không làm chủ được tay lái dẫn đến sự việc.

Quảng Ninh: Truy tìm chiếc ô tô đâm người phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn trên QL18A

Xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. Ảnh: ATGT

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Hà Thị Ph. (SN 1984, trú tại làng Nhội, Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe máy BKS 14N-015.02 di chuyển trên Quốc lộ 18A, hướng đi Móng Cái - Hạ Long thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe ô tô (chưa rõ BKS). Sau va chạm, chị Ph. tử vong. Chiếc xe ô tô tăng ga bỏ chạy.

Theo ATGT, cơ quan chức năng đang truy tìm chiếc xe ô tô và tài xế trong vụ tai nạn. Sự việc xảy ra vào sáng sớm, ít người chứng kiến nên công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Thái Nguyên: Đâm trực diện xe taxi, nam thanh niên bị hất tung nhiều vòng

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến cư dân mạng xôn xao. Theo đó, vào khoảng 14h chiều ngày (22/3), trên đường Việt Bắc - TP Thái Nguyên xuất hiện một nam thanh niên đầu trần, di chuyển với tốc độ cao, cố tình lạng lách, vượt các phương tiện chạy cùng chiều.

Không hiểu vì lý do gì, nam thanh niên bất ngờ đâm trực diện vào chiếc taxi đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên lộn nhiều vòng trên không trung rồi ngã xuống đường. Vụ tai nạn khiến ai chứng kiến cũng phải bàng hoàng.

Theo Tổ Quốc, nam thanh niên bị thương khá nặng và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện





TP.HCM: Lật ô tô 5 chỗ, phụ nữ, trẻ em gào thét hoảng loạn

Chiều 22/3, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra vụ tai nạn lật xe khiến 4 người bị thương.

Theo đó, xe ô tô 5 chỗ BKS 52H-050.22 đang chạy trên đường Trần Văn Giàu (quận Bình Tân, TP.HCM), hướng từ Long An đi TP.HCM.

Xe ô tô 5 chỗ lật ngửa bụng trên đường. Ảnh: PLO

Khi qua cầu Tân Tạo khoảng 200 m, xe này bất ngờ lao lên dải phân cách trồng cây rồi tông gãy trụ điện, va vào gốc cây rồi lật ngửa.

Thời điểm này trên xe có 4 người gồm 1 tài xế, 1 người phụ nữ và 2 trẻ em từ 4-8 tuổi. Sau tai nạn các nạn nhân mắc kẹt bên trong ô tô, phụ nữ và trẻ em la hét hoảng loạn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô hư hỏng nặng, móp méo, gãy rời bánh trước, các túi khí bung ra.

Bình Dương: Trên đường đi nhậu về, nam thanh niên tông xe vào tường rào tử vong

Nam thanh niên khoảng 25 tuổi (chưa rõ danh tính nạn nhân) điều khiển xe máy BKS 68HU-2309 chạy với tốc độ cao trên tuyến ĐT743C. Khi đến khúc cua thuộc phường Thái Hòa, xe này bất ngờ tông vào tường rào bên đường. Sau va chạm, nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên gặp nạn tử vong sau khi đi nhậu về. Ảnh: ATGT

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 22/3. Được biết, nạn nhân mới đi nhậu về thì xảy ra sự việc.

Kiều Đỗ (t/h)