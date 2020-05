Your browser does not support HTML5 video.

Thanh niên chạy Grab nhanh như chớp cướp điện thoại 2 mẹ con đi trên đường 14:40 21/05/2020 Chị gái đi bộ bồng con trai trong 1 hẻm, vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem thì bị em trai đi xe wave đã lao tới giật điện thoại. Được biết sự việc xảy ra chiều qua (20/5) tại đường Phan Huy Ích, TPHCM