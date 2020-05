Thêm nữ thanh tra Bộ xây dựng bị bắt vì liên quan đến vụ nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Theo tờ Tuổi trẻ, tối ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ký các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3). Bà Liên bị bắt giữ để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bà Liên được xác định liên quan vụ Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng một số người khác nhận tiền hối lộ tại tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Liên là thành viên của thành viên của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang nhận hối lộ vào tháng 6/2019.

Trong thông cáo báo chí kỳ họp 44 chiều 3/5, Ủy ban Kiểm tra trung ương cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ phòng thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng với hình thức khiển trách.

Thêm nữ thanh tra Bộ Xây dựng vừa bị bắt

Trước đó, ngày 18/6/2019, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 cán bộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, gồm có bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975, Phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng) là Trưởng đoàn cùng 2 thành viên đoàn thanh tra là ông Đặng Hải Anh và Nguyễn Thùy Linh về tội Nhận hối lộ

Như đã đưa tin, hồi giữa năm 2019, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng Đặng Hải Anh nhận hối lộ 90 triệu đồng của lãnh đạo một doanh nghiệp tại Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng ngày, tại UBND huyện Vĩnh Tường, Công an bắt quả tang Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Thị Kim Anh nhận 68 triệu đồng của kế toán xã Tân Tiến và 91,5 triệu đồng của một công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cả hai người này có hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về việc thanh tra công tác quy hoạch, cấp phép, quản lý xây dựng tại một số dự án ở huyện Vĩnh Tường.

Hai ngày sau, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

