Tín đồ Tân Thiên Địa ở Vũ Hán phủ nhận dịch bệnh bùng phát do cơ sở này gây ra

Tờ South China Morning Post đưa tin, một thành viên giáo phái Tân Thiên Địa ở Vũ Hán (tâm dịch COVID-19) đã lên tiếng khẳng định mọi cuộc họp của giáo phái ở cơ sở Vũ Hán đã ngừng từ tháng 12/2019.

Được biết, tín đồ này sử dụng tài khoản tên Angel trên mạng xã hội để trần tình cho giáo phái của mình trên mạng xã hội Trung Quốc. Nữ tín đồ nói, chưa có tín đồ nào của Tân Thiên Địa ở Vũ Hán nhiễm bệnh dịch. Bản thân cô vẫn duy trì liên lạc với các thành viên trong giáo phái thông qua mạng xã hội

Bên trong lớp học của Tân Thiên Địa tại Vũ Hán

Nữ tín đồ viết: “Tôi không biết tại những thành phố khác như thế nào nhưng chúng tôi suốt thời gian qua luôn tuân thủ các biện pháp cách ly của chính phủ”.

Ở một diễn biến liên quan đến giáo hội này, ngày 3/3, Thống đốc Lee Jae Myung đã đến Trung tâm Đào tạo của Tân Thiên Địa tại Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, yêu cầu ông Lee Man Hee xét nghiệm lại xem có thật sự âm tính với virus corona chủng mới hay không. Vị thống đốc này đã đi cùng cảnh sát đến cơ sở của Trung tâm Đào tạo của Tân Thiên Địa.

Trước khi di chuyển đến Trung tâm, vị thống đốc tuyên bố, nếu ông Lee tiếp tục từ chối kiểm tra dịch tễ thì sẽ bắt giữ với cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, thời điểm cảnh sát ập vào thì ông Lee Man Hee đã bỏ đi.

Ông Lee Man Hee đi xét nghiệm lần 2

Sau đó, thống đốc Lee phải liên lạc với đại diện Tân Thiên Địa để tạo sức ép, thủ lĩnh giáo phái này đã đi bằng ô tô đến chốt kiểm dịch Sức Khỏe lưu động thành phố để lấy mẫu bệnh. Mẫu bệnh sau đó được gửi về Viện Y tế và môi trường tình Gyeonggi để xét nghiệm.

Đến chiều ngày 4/3 thì có kết quả cho thấy ông Lee âm tính với virus corona chủng mới. Tân Thiên Địa không tiết lộ nơi ở hiện nay của ông Lee sau khi ông này rời khỏi trạm kiểm tra lưu động.

Còn theo tin tức từ Thứ trưởng Y tế Kim Giang Lip, chính phủ Hàn Quốc đã hoàn tất xét nghiệm cho toàn bộ tín đồ Tân Thiên Địa vào ngày 3/3. Bước tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19 là cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ mở rộng xét nghiệm với người dân ngoài giáo phái này.

Theo tin tức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, tính đến sáng 4/3, nước này đã phát hiện thêm 516 trường hợp nhiễm mới. Tổng số bệnh nhân dương tính với chủng virus mới tại Hàn Quốc đã lên đến con số 5.328 người. Ca nhiễm ở Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc lần lượt là 4.005 và 774. Các ca mới cũng tập trung hầu hết ở 2 địa phương này.

Your browser does not support HTML5 video.

Thế giới hơn 92.000 ca nhiễm Covid-19, nước Ý bàng hoàng vì số người chết tăng quá nhanh

Nga Đỗ (t/h)