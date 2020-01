Thót tim khoảnh khắc xe bồn phanh "cháy lốp" cứu người sang đường

Your browser does not support HTML5 video.

Được biết, sự việc được camera hành trình của chiếc xe bồn quay lại được vào sáng 5/1. Thời điểm trên, chiếc xe bồn đi trên tuyến đường quốc lộ với tốc độ khá cao thì bất ngờ bị một người phụ nữ chạy cắt mặt để sang đường.

Có lẽ khi thấy chiếc xe bồn, người phụ nữ trung tuổi quá hốt hoảng nên đã vất ngã ngay trước bánh xe. Rất may tài xế xe bồn đã kịp thời phanh lại, nếu không, rất có thể một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra.





Hải Dương: 2 xe máy "đấu đầu" nhau, 2 người thương vong

Tin tai nạn giao thông hôm nay, sáng 6/1, công an huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn.

Một nạn nhân tử vong tại chỗ sau tai nạn kinh hoàng. Ảnh: ATGT

Theo thông tin ban đầu, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 5/1, trên tuyến đường 5B, đoạn qua thôn Phú Văn, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 34B2-077.14 do anh Phạm Bá Kiên (SN 1989, trú tại thôn Kim An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách) điều khiển lưu thông trên tuyến đường 5B theo hướng Nam Sách đi xã Cộng Hòa thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 34P6-6214 do ông Đoàn Minh Hòa (SN 1956, trú tại thôn Giáp An Điền, xã Cộng Hòa) điều khiển đang chạy chiều ngược lại.

Sau va chạm mạnh, ông Hòa tử vong tại chỗ, anh Kiên bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các phương tiện của hai nạn nhân cũng hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện Nam Sách đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.





Mẹ "hồn nhiên" chở con nhỏ đi ngược chiều trên đường cao tốc

Your browser does not support HTML5 video.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ chở theo con nhỏ, chạy ngược chiều trên cao tốc khiến dư luận phẫn nộ. Người mẹ này thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm và thản nhiên đi trong làn ô tô. Sau khi đoạn clip này được đăng tải, người phụ nữ đã phải nhận không ít gạch đá từ cư dân mạng.



Được biết, sự việc xảy ra trong làn ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Quảng Nam: Đi đám giỗ về thì gặp nạn, 4 người trên ô tô trọng thương

Tin tai nạn giao thông mới nhất , vào khoảng 14h ngày 5/1, một vụ tai nạn đã xảy ra trên QL1A đoạn qua địa phận xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam khiến 5 người bị thương.

Ô tô con chỉ dừng lại sau khi tông vào dải phân cách. Ảnh: ATGT

Theo ATGT, thời điểm trên, chiếc ô tô 5 chỗ BKS Đà Nẵng (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL1A theo hướng Quảng Nam - Đà Nẵng thì bất ngờ bị xe container BKS TP.HCM tông từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến ô tô con mất lái lao về phía trước, quay 2 vòng rồi đâm vào dải phân cách giữa đường. Hậu quả là 4/5 người trên xe ô tô con bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu, 1 người may mắn duy nhất chỉ bị xây xát nhẹ. Sau tai nạn, chiếc xe ô tô con cũng biến dạng hoàn toàn, gần như nát vụn phần đầu và đuôi.

Được biết, 5 người xe ô tô con đang trên đường đi đám giỗ về thì xảy ra tai nạn kinh hoàng trên.





Xe container "ép" ô tô lấn làn phải lùi hàng trăm mét

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế container “ép” ô tô phải lùi hàng trăm mét khiến cộng đồng mạng hết sức quan tâm.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo nội dung clip, sự việc diễn ra vào khoảng 7h sáng ngày 5/1 trên một đoạn đường ùn tắc kéo dài. Thời điểm đó, trong khi các phương tiện đang xếp hàng, nối đuôi nhau để di chuyển thì một chiếc xế hộp đã vuột lên, lấn sang đường đối diện để di chuyển qua chỗ tắc.

Một số phương tiện xe máy di chuyển đúng làn đã phải "né" cho chiếc xe này đi qua. Thấy vậy, một tài xế xe container đã cương quyết không nhường cho xe đi sai làn. Thậm chí, xe container còn chạy "ép" xế hộp phải di chuyển lùi hàng trăm mét để về đúng làn đường dành cho mình.

Hành động của tài xế xe container đã được nhiều tài xế khác tại hiện trường và cả cư dân mạng ủng hộ nhiệt liệt.









Kiều Đỗ (t/h)