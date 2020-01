Bị xe container vượt ẩu cán qua, người lái xe máy thoát chết trong gang tấc

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông nguy hiểm khiến người xem phải thót tim.

Theo nội dung clip trích xuất từ camera hành trình của chiếc xe container, thời điểm xảy ra sự việc, xe này di chuyển với tốc độ khá nhanh. Không những vậy, dù đang tới khúc cua, tầm nhìn bị hạn chế nhưng xe này vẫn cố tình vượt. Hậu quả là đẩy chiếc xe máy đi cùng chiều vào trạng thái nguy hiểm.

Để tránh đâm vào chiếc container đang di chuyển với tốc độ cao, người điều khiển xe máy đã phải phanh gấp. Tuy nhiên, có lẽ là do đường trên nên nên cả người và phương tiện đã ngã ra đường và bị container cán qua. Tuy nhiên, theo người đăng tải clip, tài xế xe máy đã thoát chết sau tai nạn này.





Bình Dương: Nữ tài xế lái xe 'bay' qua hàng rào gần 2 m, tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BVPL



Theo thông tin ban đầu, tối 8/1, chị H. điều khiển xe máy BKS 37K1-507.81 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Tươi, hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An. Đến khúc cua trước khu di tích Suối Sọ (thuộc khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An), chị H. bất ngờ mất lái, lao xe ra lề đường, "bay" qua hàng rào lưới B40 cao gần 2 m của nhà dân. Hậu quả là cả người và phương tiện "hạ cánh" ở bờ tường bằng bê tông. Chị H. tử vong ngay thời điểm đó.

Tai nạn hy hữu tưởng chừng chỉ có trong phim đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tới theo dõi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.





Tài xế GrabBike gục xuống bất tỉnh khi đang dừng chờ đèn đỏ

Sự việc xảy ra lúc 15h ngày 8/1 tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của một chiếc ô tô có mặt thời điểm đó, tài xế GrabBike chở khách đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ ngất xỉu, lao người về đằng trước. Có lẽ vì đang cầm tay ga nên chiếc xe của người này cũng lao về phía trước theo và đâm nhẹ vào đuôi chiếc ô tô màu đen.

Sự việc bất ngờ khiến khách hàng của tài xế này vô cùng hoang mang. Một vài người chứng kiến đã giúp đỡ người này dựng xe máy lên và đỡ tài xế GrabBike dậy. Theo người đăng tải clip, rất may là sau khi được mọi người sơ cứu thì nam tài xế đã tỉnh lại.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến tài xế trên bất tỉnh giữa đường. Sau khi xem đoạn clip, rất nhiều dân mạng bày tỏ sự lo lắng và nói rằng rất may cho tài xế là sự việc xảy ra khi đang dừng chờ đèn đỏ. Nếu tài xế ngất xỉu đột ngột khi đang di chuyển thì rất có thể đã xảy ra tai nạn giao thông.





Lạng Sơn: Cán bộ công an lái Mercedes gây tai nạn chết người

Theo nguồn tin của PV Báo Giao Thông từ Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn , khoảng 16h, ngày 3/1, Đại úy Hoàng Ngọc Tân - Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã đến Công an huyện trình báo, khai nhận đã gây ra vụ tai nạn giao thông chết người.

Đại úy Công an điều khiển ô tô gây tai nạn chết người. Ảnh: Báo Giao Thông

Cụ thể, khoảng 14h ngày 3/1, Đại úy Hoàng Ngọc Tân (SN 1982, trú tại Khu đô thị Phú Lộc, TP Lạng Sơn) điều khiển xe Mercedes BKS 12A-001.16 lưu thông trên quốc lộ 1A thì xảy ra va chạm với xe đạp do ông Hoàng Văn Thường (SN 1952, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) di chuyển cùng chiều tại đoạn giáp ranh giữa TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Sau tai nạn, ông Hoàng Văn Thường tử vong trên đường đi cấp cứu, tài xế Hoàng Ngọc Tân cũng lái xe rời khỏi hiện trường.

Theo lời khai ban đầu của Đại úy Hoàng Ngọc Tân, nguyên nhân tai nạn là do Đại úy đánh lái tránh xe ô tô lưu thông ngược chiều. Đại úy cũng cho biết chính mình là người đã lái đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Trong khi đó, theo báo Giao Thông, có một số thông tin cho rằng thời điểm xảy ra tai nạn Đại úy Hoàng Ngọc Tân có biểu hiện say xỉn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)