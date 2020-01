Tình hình sức khỏe của 2 bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona ở Việt Nam

Khu vực cách ly bên trong Bệnh viện Chợ Rẫy

Thông tin trên báo Người Lao Động, BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sức khỏe của 2 bệnh đã ổn định, trong đó, 1 người đã âm tính với virus corona mới nCoV.

Cụ thể, bệnh nhân Li Zichao (sinh năm 1992) đã tỉnh và có thể tự thở, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân này đã hết sốt hơn 4 ngày. Li Zichao được phết họng làm xét nghiệm PCR (Polymerase Chain Reaction) lần 2 ngày 25/1 và lần 3 ngày 27/1. Kết quả trả về cho thấy Li Zichao đã âm tính với virus corona.



Bệnh nhân còn lại Li Ding (sinh năm 1954), hiện người đàn ông này đã tỉnh, tình hình sức khỏe ổn định và ăn ngủ được. Bệnh nhân này cũng đã không sốt từ 18h chiều ngày 25/1, thở êm, phổi ít ran bên trái. Kết quả chụp X-quang phổi ngày 27/1 ghi nhận đông đặc bên trái, tổn thương ít phế nang phổi phải, không tăng thêm. Chức năng gan, thận, điện giải của bệnh nhân bình thường. Li Ding đã được phết họng làm xét nghiệm PCR lần 2 vào ngày 26/1 và lần 3 vào ngày 27/1. Kết quả cho thấy vẫn dương tính với nCoV.



Được biết, trong sáng nay 28/1, 2 bệnh nhân này sẽ tiếp tục được phết họng, mũi làm xét nghiệm PCR lần 4.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, 2 cha con ông Li Ding nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/1 với chẩn đoán viêm phổi chưa loại trừ do virus corona bội nhiễm. Khi xuất hiện các triệu chứng sốt cao không rõ nguyên nhân, các bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bình Chánh sau đó được tư vấn nhập Bệnh viện Chợ Rẫy.

