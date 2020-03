Your browser does not support HTML5 video.

`Bắt quả tang` thanh niên đang cố tình dùng kìm thủy lực trộm xe SH 17:30 25/03/2020 Đang phá khóa xe SH trong hẻm vắng người, thanh niên bất ngờ bị công an phát hiện và bắt giữ. Tại hiện trường cho thấy, kẻ này đã dùng kìm thủy lực, kìm điện và vam quay để phá khóa.