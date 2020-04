Tướng Tô Lâm khen 4 thợ rừng mưu trí hỗ trợ công an bắt kẻ hạ sát người tình trốn trong rừng sâu

Ngày 9/4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi thư khien 4 công dân xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định sau khi họ giúp Công an tỉnh bắt giữ được Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, kẻ bị truy nã đặc biệt về tội Giết người).

4 công dân được tướng Tô Lâm khen là: anh Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường và Nguyễn Hữu Tài. Tướng Lâm đánh giá, việc làm của các anh thể hiện sự mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh tố giác tội phạm, tao hiệu ứng lan tỏ tích cực. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo bộ biểu dương, khen ngợi 4 công dân. Mong rằng các anh tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ lực lượng công an.

Thợ rừng nhanh trí bắt giữ nghi phạm giết người trong rừng sâu

Liên quan đến việc 4 thợ rừng nhanh trí hỗ trợ Công an bắt giữ kẻ giết người, chiều ngày 9/4, thượng tá Ngô Cự Vinh – Trưởng Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, đơn vị đang đề nghị cơ quan thẩm quyền khen thưởng 4 công dân có thành tích góp phần bảo vệ an ninh trật tự. Những người này đã mưu trí, dũng cảm giúp lực lượng Công an bắt nghi phạm đang bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.