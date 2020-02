Tuyển nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc mấy giờ? 

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 13h (theo giờ Việt Nam) ngày 9/2/2020 trên sân Jeju World Cup ở Seogwipo – Jeju (Hàn Quốc). Trận đấu nằm trong khuôn khổ vòng loại Olympic bóng đá nữ thế giới diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 6/2020.

Tuyển nữ Việt Nam nằm trong bảng A gồm 4 đội là Việt Nam, Hàn Quốc, Myanmar và Triều Tiên. Tuy nhiên, trong vòng bản này Triều Tiên không tham gia nên chỉ còn 3 đội tranh tài. Việt Nam và Hàn Quốc đã hoàn thành sứ mệnh đánh bại Myanmar. Vì thế, Myanmar chắc chắn là đội bị loại.

Tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Hàn Quốc lúc 13h chiều nay



Mặc dù cùng thắng ở Myanmar nhưng nếu tính chỉ số phụ thì Hàn Quốc đang dẫn trước Việt Nam. Do vậy, trận đấu chiều nay chỉ mang ý nghĩa thủ tục với cả hai đội. Đội nào giành chiến thắng sẽ đứng ngôi đầu bảng. Trong trường hợp, Hàn Quốc cầm hòa được chúng ta thì họ vẫn đứng đầu bảng.

Trước đó, với đẳng cấp vượt trội, tuyển nữ Hàn Quốc đã dễ dàng đánh bại Myanmar với tỷ số 7 – 0. Trong khi đó, Tuyển nữ Việt Nam chỉ dành thắng lợi 1 – 0 trước Myanmar vào tối ngày 6/2.

Được biết, trong trận gặp Hàn Quốc chiều nay, HLV Mai Đức Chung sẽ “mất” hai trụ cột là đội trưởng Huỳnh Như và hậu vệ Bích Thùy. Hai cầu thủ này đang gặp chấn thương. Kết quả xét nghiệm sau trận gặp Myanmar cho thấy, Huỳnh Như bị lật cổ chân, còn Bích Thùy bị dập ngón chân. Điều này khiến HLV Mai Đức Chung rất lo lắng.

HLV Mai Đức Chung đã có chiến lược cho trận đấu chiều nay

Trước cuộc đấu gặp Hàn Quốc, ông Mai Đức Chung khẳng định sẽ chỉ đạo các trợ lý tập trung giúp đỡ các cầu thủ có thể trạng tốt nhất cho trận đấu: “Đội ngũ y tế luôn nỗ lực hỗ trợ chữa trị thật tốt để giúp các cầu thủ phục hồi sớm chuẩn bị cho trận gặp tuyển Hàn Quốc”.

Nhiệm vụ đánh bại Hàn Quốc không dễ dàng, nhưng tuyển nữ Việt Nam coi đây như là bước chạy đà chuẩn bị cho vòng Play-of. Tuyển nữ Việt Nam chắc chắn phải bung hết tất cả những gì mình có, chơi hết mình để biết được đẳng cấp là đâu với đội bóng top đầu châu Á

Trước trận đấu, ông Mai Đức Chung cũng nhìn nhận thẳng thắn về điểm yếu của các học trò để có phương án kịp thời, cũng như lựa chọn lối chơi phù hợp nhất cho các trận ở vòng Play-off. Trong vòng đấu đó, nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp Asutralia hoặc Trung Quốc (được xác định diễn ra sau ngày 12/2).

Theo đánh giá của ông Chung, dù gặp Trung Quốc hay Australia cũng đều khó khăn, bởi hai đội bóng đó còn mạnh hơn cả Hàn Quốc. Tuy nhiên, với thể thức thi đấu sân nhà – sân khác, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội để tạo nên bất ngờ.

Tuyển nữ Việt Nam thắng 1 - 0 trước Myanmar trận hôm 6/2