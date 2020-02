Vì dịch COVID-19, năm học 2019-2020 sẽ kéo dài đến tháng mấy?

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Bộ GD&ĐT quyết định lùi thời hạn kết thúc năm học đến trước ngày 30/6/2020. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020 và cùng với đó là thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020.

Căn cứ vào các mốc thời gian nêu trên, các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 và chuẩn bị năm học 2020-2021. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó, xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.





Sở GD&ĐT Vĩnh Long tham mưu UBND quyết định cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 3

Trao đổi về quyết định này, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long bày tỏ:

“Điều chỉnh của Bộ GD&ĐT như vậy là thuận lợi cho các địa phương chủ động và điều chỉnh kế hoạch của tỉnh bảo đảm chương trình theo quy định; đồng thời, không gây áp lực cho giáo viên, học sinh”.

Bà cũng cho biết thêm, dựa trên khung kế hoạch thời gian trên, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh quyết định cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 3, bảo đảm thực hiện chương trình phù hợp điều kiện của địa phương.

Không những vậy, khi học sinh trở lại trường học, nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện khử khuẩn trường, lớp, đồng thời thường xuyên tuyên truyền cho học sinh, cán bộ, giáo viên, người lao động về phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức. Tạm thời sẽ không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế...; không chào cờ tập trung toàn trường, chỉ tổ chức chào cờ tại lớp học, hạn chế hoạt động có sự tham gia của nhiều lớp và cùng với đó là tăng cường các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn ngành chuyên môn.





Quảng Nam lấy ý kiến của phụ huynh

Theo báo Vietnamnet, sáng nay (ngày 23/2), ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã ký công văn "hỏa tốc" lấy ý kiến phụ huynh học sinh về thời điểm đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Việc này theo ông Quốc là nhằm lấy sự đồng thuận trong phụ huynh và toàn xã hội trong việc tham mưu. Việc lấy ý kiến nói trên phải được hoàn thành trước ngày 26/2 đối với Phòng GD-ĐT, riêng các trường THPT, PTDTNT và các trung tâm trực thuộc Sở báo cáo trước ngày 24/2.





Đà Nẵng thắt chặt theo dõi 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Thông tin trên báo điện tử Infonet, từ 13h30 chiều 22/2 đến 8h sáng 23/2, địa phương này ghi nhận thêm 2 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19. Theo đó, 2 trường hợp này đang được theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, Sức Khỏe tạm ổn.

Ngoài 2 bệnh nhân trên còn có 7 trường hợp đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng tiếp tục giám sát tại cộng đồng, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Cho đến 8h sáng nay 23/2, trên địa bàn Đà Nẵng có 157 trường hợp nghi mắc COVID-19 phải nhập viện theo dõi, trong đó có 155 trường hợp đã được xuất viện, gồm 33 người nước ngoài và 122 người Việt Nam.

