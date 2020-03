Án mạng kinh hoàng: Vũ nữ xinh đẹp bị sát hại, phân xác trộn vào 2 thùng bê tông giấu trong nhà kho

Ngày 5/11/2011, nhóm điều tra ( Mỹ ) nhận được tin từ một người phụ nữ tên Kalae Casorso về việc Jason Griffith cùng một người đàn ông khác đề nghị bà cho gửi nhờ hai chiếc thùng nhựa trong kho nhà bà. Hai chiếc thùng màu xanh trông khá nặng. Khi bà hỏi đó là thứ gì thì hai thanh niên cố tình lờ đi không trả lời.

Nhưng bà Kalae Casorso tiếp tục hỏi vì bà cần thiết trong đó chứa thứ gì trước khi đồng ý cho họ chuyển vào kho. Thấy bà hỏi dồn, Jason nói rằng, bên trong là Deborah Flores Narvaes. Dù bà nghĩ đây là câu nói đùa nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hoảng sợ và yêu cầu họ rời hai chiếc thùng đó đi.

Từ miêu tả của bà Casoro, cảnh sát xác định, nam thanh niên đi cùng Jason chính là bạn cùng phòng tên Louis Colombo. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, tối ngày 14/12/2010, Jason và Colombo đa thuê một chiếc xe tải chở hai chiếc thùng này từ căn hộ của mình đến kho nhà bà Casorso, hợp đồng thuê xe có tên của Jason.

Sau khi chiếc xe chở 2 thùng nhựa xanh đến bên ngoài kho nhà bà Casorso thì dừng lại. Camera an ninh đã ghi hình được hai kẻ này khiêng chiếc thùng từ xe tải nhỏ vào bên trong. Hình ảnh cuối cùng là cuộc thương lượng giữa chúng và bà Casorso.

Ngày 7/1/2011, cảnh sát triệu tập Colombo đến làm việc. Colombo ra điều kiện, nếu cảnh sát không truy tố thì anh ta sẽ khai. Colombo nói chẳng liên quan gì đến kế hoạch giết người của Jason cả.

Theo cảnh sát địa phương, Colombo khai, vào đêm Deborah Flores Narvaez (bỏ công việc đáng mơ ước ở Maryland để tới Las Vegas theo đuổi giấc mơ vũ nữ) mất tích, cô và Jason đã xảy ra một cuộc cãi cọ lớn. Quá giận, Jason đã bóp cổ nạn nhân đến chết, chính Colombo đã kéo Jason ra và hòa giải mọi chuyện.

Khi cảm thấy cuộc cãi vã đã dừng lại, Colombo bỏ ra khỏi nhà vì có hẹn với bạn gái. Khoảng 22h30 cùng ngày, Colombo nhắn tin cho Jason nói rằng về nhà và không đưa bạn gái về.

Khi Colombo về đến căn hộ thì Deborah đã chết trên sàn. Sau đó, Colombo đã giúp Jason chuyển xác vào trong một chứa thùng nhựa lớn. Sau đó xử lý cái xác của nạn nhân, nhét trong thùng nhựa để hôm sau thực hin kế hoạch phi tang.

Hôm sau, chúng thuê một chiếc xe tải nhỏ vận chuyển thùng nhựa này đến nhà bạn của Jason (khi đó nhà họ đang đi du lịch). Jason khi đến đã mang theo đồ nghề để phân xác nạn nhân ra rồi cho vào cả 2 thùng nhựa.

Colombo đã giúp bạn trộn xác nạn nhân với bê tông để hạn chế mùi khó chịu bốc lên trong thời gian phi tang. Hai chiếc thùng chứa thi thể nạn nhân trộn bê tông được lau sạch sẽ và chuyển đến nhà kho của bà Casorso. Nhưng vì bà không đồng ý cho để nhờ nên cả hai lại chuyển 2 chiếc thùng về căn hộ này.

Từ những thông tin Colombo cung cấp, cảnh sát đã phát hiện được ngôi nhà giấu nạn nhân nằm trên đường Bonanza. Tại đây, cảnh sát tìm thấy một chiếc thùng nhựa lớn đã bị phá hỏng cùng một khối bê tông nhỏ và những vật dụng mà Colombo đã khai.

Cảnh sát nhanh chóng tìm được chiếc thùng nhựa thứ hai trong nhà kho. Cơ quan điều tra phải mất kha khá thời gian để đạp vỡ được những chiếc thùng này. Sau đó, các phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy.

Jason bị bắt ngay sau đó. Ban đầu hắn chối tội nhưng với tất cả các bằng chứng xác thực, hắn buộc phải cúi đầu nhận tội. Đến tháng 7/2014, Jason bị kết án tù chung thân về tội Giết người.

