Hé lộ nguyên nhân xe biển xanh bất ngờ cháy trơ khung sắt trên đường vành đai 3

Sáng nay tại đường vành đai 3 Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy ô tô biển xanh.

Xe biển xanh bốc cháy dữ dội trên vành đai 3

Cụ thể, vào khoảng 10h10, chiếc xe ô tô BKS 29A-024.91 di chuyển trên đường vành đai 3 theo hướng từ cầu Thanh Trì - cầu Mai Dịch. Đến đoạn đối diện tòa nhà Licogi 13, gần nút giao Trần Duy Hưng xe này đột nhiên bốc khói mù mịt rồi cháy dữ dội. Sự cố này đã khiến cho giao thông quanh khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT số 7 (PC08 - Công an Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cháy quá nhanh nên hậu quả khá nghiêm trọng. Tại hiện trường, chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, trơ khung sắt.

Báo VOV dẫn lời cán bộ Đội CSGT số 7 cho biết, rất may không ai bị thương sau vụ tai nạn. Người trong xe ô tô Ford Laser biển xanh đã mở cửa thoát hiểm kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy dữ dội được xác định là do sự cố chập điện.

Hiện CSGT số 7 và các đơn vị nghiệp vụ khác đang phối hợp giải quyết hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ cháy:

Kiều Đỗ (t/h)