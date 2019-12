Yên Thế: Bước chuyển biến trong công tác đảm bảo ATGT

Chủ động trong công tác đảm bảo ATGT

Đại úy Lê Thế Biên, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông , Công an huyện Yên Thế cho biết: Trong năm 2019, trên địa bàn huyện Yên Thế xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông , làm 8 người chết và 44 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 17 vụ, giảm 2 người chết và giảm 15 người bị thương).

Đạt được kết quả trên là do lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Thế đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt tập trung thực hiện nghiêm các kế hoạch theo từng chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, xử lý xe khách, không đội mũ bảo hiểm... và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. Qua kiểm tra, Công an huyện đã phát hiện, xử lý gần 3480 trường hợp, phạt tiền trên 1,8 tỷ đồng, tạm giữ 989 phương tiện.

Đồng thời, nắm chắc tình hình, xây dựng phương án phân luồng, điều hướng giao thông, nhất là trong các dịp lễ hội, tết, các sự kiện văn hóa, chính trị, thể thao diễn ra trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Sau mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Công an huyện đều tiến hành xem xét, đánh giá nguyên nhân, để từ đó đề ra các biện pháp giải quyết, phòng ngừa cũng như kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công an huyện cũng chủ động tổ chức lực lượng thực hiện các đợt ra quân giải quyết trật tự, vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Công an huyện Yên Thế xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông

Đến cuối năm 2019 đã phát hiện, xử lý 1329 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường, xử lý 32 xe ô tô khách, 341 ô tô tải, 108 ô tô con và 3086 mô tô…

Bên cạnh đó, vấn nạn xe quá khổ quá tải cũng được xử lý nghiêm túc trong năm 2019. Với những kết quả đạt được như: Xử phạt hành chính 419 trường hợp, phạt tiền trên 906 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Các trường hợp xe ô tô tải chở hàng vượt quá chiều cao, chở hàng không che bạt, hay chở hàng vượt quá chiều dài… được xử lý triệt để trên địa bàn huyện.

Xử lý đi cùng tuyên truyền giáo dục

Những năm gần đây, tình hình TT ATGT trên địa bàn huyện Yên Thế đang có chiều hướng ổn định. Người dân chấp hành luật giao thông trên tinh thần tự nguyện rất cao. Điều này có được nhờ một phần lớn vào việc tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông trong xã hội

Bằng việc xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng trong việc đảm bảo TTATGT, Công an huyện Yên Thế đã phối hợp các ngành tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật về trật tự ATGT, với nhiều hình thức đa dạng, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông, văn hóa giao thông trong cán bộ và nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe môtô, không chở quá số người quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên thay đổi phương thức tuần tra, kiểm soát; kết hợp tuần tra kiểm soát công khai với hóa trang, kiểm soát tại 1 điểm kết hợp với tuần tra lưu động ở mỗi thời điểm, tuyến đường. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đến các tầng lớp nhân dân, qua đó nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

Đỗ Tuấn