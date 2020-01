1 người chết, 7 người nguy kịch sau khi ăn trứng cóc: Bộ phận nào của cóc có chứa chất độc

Cả gia đình nhập viện vì ăn trứng cóc

Ngày 20/1, một gia đình 8 người ở xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hòa Bình được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện dấu hiện nôn mửa, đau bụng, hoa mắt, chóng mặt và khó thở.



Cứ nghĩ rằng trứng cóc giống như trứng ếch rất bổ dưỡng nên cả gia đình này đã chế biến bọc trứng cóc nấu với gừng để ăn. Sau khi ăn thì lần lượt từng người có biểu hiện nghi ngộ độc. Trong số 8 người có 1 người ăn nhiều nhất đã tử vong ngay tại Trung tâm y tế huyện. 7 bệnh nhân còn lại trong tình trạng nguy kịch, được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình tiếp tục cấp cứu ngay trong đêm.

Các bác sĩ cấp cứu cho 7 nạn nhân



Bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thông tin, thời điểm được đưa vào bệnh viện 7 bệnh nhân vẫn liên tục nôn mửa, đau bụng, chóng mặt, khó thở, một số có biểu hiện co giật, ảo giác.

7 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch



Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã huy động tối đa nhân lực để cấp cứu cho các nạn nhân. Ê kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành bơm rửa Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã huy động tối đa nhân lực để cấp cứu cho các nạn nhân. Ê kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành bơm rửa dạ dày đồng thời dùng các chất tẩy rửa đường tiêu hoá để loại bỏ chất độc ra khỏi đường ruột và sử dụng các thuốc để điểu chỉnh rối loạn khác. Hiện tại, 7 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Bộ phận nào của cóc là độc nhất?



Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thịt cóc có lượng đạm và kẽm cao hơn các loại thịt khác như thịt bò, lợn nên rất giàu dinh dưỡng và đặc biệt tốt cho người già, trẻ em chậm lớn, Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thịt cóc có lượng đạm và kẽm cao hơn các loại thịt khác như thịt bò, lợn nên rất giàu dinh dưỡng và đặc biệt tốt cho người già, trẻ em chậm lớn, còi xương . Dù bổ dưỡng nhưng thịt cóc cũng chứa một chất độc nếu không biết cách sơ chế, ăn vào có thể gây ngộ độc chết người.



Cụ thể, thịt, mỡ cóc an toàn trong khi các bộ phận khác như: nhựa cóc (ở tuyến sau tai, tuyến trên mắt và các tuyến trên da cóc), gan và buồng trứng chứa độc tố bufotoxine vô cùng nguy hiểm nếu ăn phải.

Ngoài thịt và mỡ cóc các bộ phận khác đều có độc tố



Theo TS Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát Ngộ độc Thực phẩm, các triệu chứng ngộ độc thịt cóc có thể xuất hiện sau khi từ 1-2 giờ và thậm chí nhanh hơn nếu uống rượu, bia.

Biểu hiện ngộ độc bao gồm: chướng bụng, đau bụng trên rốn, nôn mửa, tiêu chảy, hồi hộp, tim đập nhanh. Sau đó, nạn nhân rơi vào trạng thái truỵ tim mạch, rối loạn cảm giác, chóng mặt, ảo giác, vã mồ hôi lạnh, suy hô hấp, suy tim; thiểu niệu, vô niệu có thể gây suy thận cấp... các triệu chứng nặng dần mà không được cấp cứu kịp thời sẽ tử vong. Nếu nhựa cóc bắn dính trực tiếp, niêm mạc mắt sẽ bỏng rát và phù nề.



Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các bộ phận nào khác ngoài trừ mỡ và thịt cóc. Trong quá trình làm thịt, cũng đặc biệt chú ý tránh để thịt và mỡ cóc dính vào các bộ phận khác cũng sẽ bị dính độc.



