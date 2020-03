10 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhận kết quả xét nghiệm âm tính

Bộ Y tế quy định rõ, những người mắc COVID-19 phải hết sốt ít nhất 3 ngày, các triệu chứng lâm sàng được cải thiện, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, trạng thái toàn thân tốt, chức năng các cơ quan ổn định, các kết quả xét nghiệm máu bình thường, kết quả X-quang phổi được cải thiện mới được cho là khỏi bệnh và có thể xuất viện.

Thời điểm hiện tại, đã có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp chính là bệnh nhân 17, bệnh nhân 24 và bệnh nhân 27.

Ngoài ra, 7 bệnh nhân khác cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Cụ thể, 7 bệnh nhân này là bệnh nhân 25, bệnh nhân 59, bệnh nhân 72 (đều đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương); bệnh nhân 23 và bệnh nhân 24 (đang được điều tri tại Bệnh viện Đà Nẵng), một bệnh nhân người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và bệnh nhân 32 (về nước bằng chuyên cơ riêng) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, cũng có 2 trường hợp nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Trong đó, bệnh nhân 19 (bác gái của bệnh nhân 17) đã được hội đồng chuyên môn cấp Bộ Y tế thống nhất chỉ định can thiệp ECMO do tình trạng suy hô hấp tiến triển quá nhanh.

Đối với những ca bệnh nặng, Bộ Y tế cũng liên tục tổ chức hội chẩn chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu về hồi sức, hô hấp, tim mạch, đồng thời cũng đã thành lập tổ Hội chẩn chuyên môn gồm 30 chuyên gia đầu ngành để sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn.

Tính đến trưa ngày 22/3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 94 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 17 người đã hồi phục. Mới nhất là bệnh nhân 18, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, không còn ho, sốt, hoàn toàn khỏe mạnh đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Ninh Bình sang Bệnh viện đa khoa Thái Bình theo dõi sức khỏe.