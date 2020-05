'10 ca mắc COVID-19 nhập cảnh không đáng sợ bằng 1 ca lây nhiễm cộng đồng'

Chiều 7/5, Việt Nam công bố thêm 17 ca mắc COVID-19 đều là công dân Việt Nam trở về từ Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất. Ngay sau khi nhập cảnh, những người này được đưa về cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu. Lần đầu tiên trong 3 tháng quá Việt Nam ghi nhận cùng lúc số lượng ca mắc mới nhiều như vậy. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định điều này không đáng lo ngại.



PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, dù đã hơn 20 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận thêm ca bệnh nhập cảnh do chính sách bảo hộ công dân. Ông Phu nhận định các ca bệnh từ người nhập cảnh không đáng ngại.

Các ca mắc COVID-19 nhập cảnh được cách ly sát sao nên không có khả năng lây nhiễm cộng đồng

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay: “Chúng ta phải khẳng định những bệnh nhân này dương tính từ khi còn ở nước ngoài, khi nhập cảnh vào Việt Nam đều được cách ly ngay nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là không có".



Đồng quan điểm, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, nói: "10 ca phát hiện ở khu cách ly không đáng sợ bằng 1-2 ca ngoài cộng đồng. Bởi số người ở khu cách ly đã được kiểm soát ngay từ đầu, khó có nguy cơ lây nhiễm ra bên ngoài. Các ca ngoài cộng đồng nguy hiểm bởi chúng ta rất khó xác định được nguồn lây, thời gian ủ bệnh, lây cho bao nhiêu người".



Cũng theo BS Khanh, với tình hình hiện tại, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng của nước ta vẫn có nhưng không còn quá nguy hiểm như một số quốc gia khác. Trong thời gian tới khi các nước Bắc bán cầu chính thức bước vào cao điểm mùa hè, tình hình dịch và khả năng khống chế virus có thể ổn định hơn.



Sống chung an toàn với dịch sau giãn cách xã hội



Theo ThS.BSCKII Nguyễn Trần Nam, Trưởng khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), nếu như nói hiện nay chúng ta không có nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng thì không đúng. Nhưng khẳng định là có nguy cơ thì lại chưa có bằng chứng, số liệu rõ ràng.



Ngoài những ca bệnh từ người nhập cảnh, một yếu tố khác cũng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong nước chính là những ổ dịch chưa được báo cáo từ các nước láng giềng. Trong khi đó, Việt Nam lại có chung đường biên giới dài với các nước lân cận.



"Nếu chúng ta không duy trì tinh thần cảnh giác, dễ dàng chủ quan, những ổ dịch nhỏ lẻ có thể từ đó bùng phát trong cộng đồng. Lúc này, việc lần theo dấu vết của các đối tượng nghi ngờ cũng là vấn đề khó khăn cho ngành y tế", bác sĩ Nguyễn Trần Nam khẳng định.



Một vấn đề khác làm đau đầu giới chuyên môn là virus SARS-CoV-2 đang có nhiều biểu hiện bất thường và không ngừng biến đổi. “Các ổ dịch trên thế giới cũng đã ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường của SARS-CoV-2.

Theo thời gian, chúng càng bộc lộ nhiều vấn đề mà chúng ta chưa hiểu được hết, chẳng hạn như gây ra nhiều biểu hiện tổn thương khác ngoài phổi, thời gian ủ bệnh khác thường”, bác sĩ Nam chia sẻ.



Vì vậy, trong giai đoạn này, toàn xã hội phải xác định sống chung với virus SARS-CoV-2 và sống an toàn với chúng trong thời gian chờ vaccine. Không nên có tâm lý chủ quan khi cho rằng mùa dịch đã qua, bằng chứng là số lượng bệnh nhân mắc mới tại thế giới vẫn đang tăng. Dịch bệnh ở nước ngoài vẫn còn diễn biến phức tạp.



Hiện tại, Việt Nam phải tiếp tục làm tốt việc cách ly những công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Khi ngừng giãn cách xã hội và mở cửa nhiều hơn, chúng ta cũng phải tiếp tục ngăn chặn những ca nhập cảnh từ nước ngoài. Đặc biệt mỗi người dân cần thực hiện việc phòng hộ cá nhân, tránh tụ tập đông người, đeo khẩu trang, rửa tay là luôn luôn cần thiết.



