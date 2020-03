10 cách giảm cân hiệu quả giúp lấy lại vóc dáng trong thời gian ngắn nhất

Giảm cân hiệu quả tại nhà không chỉ giúp phái đẹp tiết kiệm được thời gian, tiền bạc mà còn an toàn hơn với sức khỏe khi hầu hết các nguyên liệu sử dụng đều đến từ thiên nhiên.



Thực tế, Thực tế, giảm cân bằng các nguyên liệu tự nhiên đang là xu thế được nhiều chị em lựa chọn. Không ít người đã thành công, lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ phương pháp đơn giản này. Nếu bạn đang muốn giảm cân mà không bắt đầu từ đâu, có thể tham khảo và áp dụng 10 cách giảm cân hiệu quả dưới đây.



1. Mỗi ngày uống đủ 8 ly nước ấm



Uống nước ấm thường xuyên giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể có cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc thèm ăn cũng như giảm bớt được lượng thức ăn tiêu thụ. Đặc biệt, nước ấm còn giúp tăng cường chức năng dạ dày , thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Uống nhiều nước ấm còn giúp cơ thể loại bỏ độc tố, da tóc mịn màng và đẹp hơn.



Ly nước 1 (250ml): Uống ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng.



Ly nước 2 (250ml): Uống lúc 9 giờ sáng, đây chính là thời điểm tốt nhất để thải độc đường tiêu hóa.



Ly thứ 3 (300ml): Uống lúc 11h30. Đây được biết đến là thời điểm thải độc của tim. Uống một cốc nước ấm lúc này sẽ giúp thúc đẩy qía trình thải độc, tăng cường cảm giác no và hạn chế ăn vặt.



Ly thứ 4 (250ml): Uống lúc 13h30 để giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giảm áp lực lên dạ dày.



Ly thứ 5 (300ml): Uống lúc 15h30 để hạn chế việc ăn vặt, thúc đẩy quá trình giải độc của ruột non, giúp tinh thần tỉnh táo để làm việc và học tập.



Ly thứ 6 (300ml): Uống lúc 17h30 để giảm căng thẳng, xóa tan cơn đói.



Ly thứ 7 (150ml): Uống lúc 19h tối để thúc đẩy quá trình lưu thông máu và giải độc, ngăn chặn việc ăn quá nhiều thực phẩm.



Ly nước 8 (100-150ml): Uống trước khi đi ngủ 2 tiếng để thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường giấc ngủ, ngăn việc cơ thể mất quá nhiều nước trong khi ngủ.



2. Uống một cốc nước chanh ấm buổi sáng



Bạn có thể thay thế một cốc nước ấm bằng Bạn có thể thay thế một cốc nước ấm bằng nước chanh ấm vào buổi sáng ngay khi thức dậy. Không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, uống chanh ấm khoảng 20-30 phút sau bữa sáng còn giúp bạn giảm cân, da dẻ trắng trẻo và mịn màng. Có thể uống nước chanh theo các công thức sau:



Nước chanh pha loãng: Pha nước chanh theo tỷ lệ 1 quả chanh là 300ml nước, khuấy đều rồi thưởng thức.



Nước chanh mật ong: Pha 1 quả chanh với 300ml nước ấm, thêm 2 thìa mật ong khuấy đều.



Chanh muối: Pha 1 quả chanh, 1 thìa muối nhỏ với 300ml nước ấm, khuấy đều rồi thưởng thức.



Chanh gừng detox cơ thể: Gừng rửa sạch, cạo vỏ, giã nhuyễn pha nước ấm theo tỉ lệ 1:3. Đổ nước cốt chanh theo tỉ lệ tương tự, có thể cho chút đường nếu muốn.



Nước chanh bưởi: Vắt nửa quả chanh, lấy nước cốt và bỏ hạt rồi pha với 100ml nước ấm. Pha cùng 200ml nước ép bưởi.



Chanh bạc hà: Chanh vắt lấy nước cốt, lá bạc hà rửa sạch, cho vào nước ấm khoảng 30 phút. Đổ nước chanh vào nước lá bạc hà, thêm 50ml nước sôi, khuấy đều rồi thưởng thức.



3. Ăn cháo yến mạch giảm cân



Yến mạch được nhiều chị em lựa chọn làm bí quyết giảm cân. Thực tế, yến mạch chứa beta glucan - loại chất xơ hòa tan giúp cơ thể chống lại tình trạng kháng insulin, gia tăng chất béo bất thường trong máu hay tăng huyết áp. Đặc biệt, yến mạch chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại ít đường, cung cấp hàm lượng protein và chất xơ vừa đủ để người ăn có cảm giác thỏa mãn và no lâu.



Để nấu cháo yến mạch thưởng thức, trước tiên bạn cần cho yến mạch vào nước, đun sôi 5-7 phút rồi tắt bếp, để cho cháo nguội và hết mạch nở hết. Cần chú ý không để yến mạch trào ra ngoài khi nấu. Không thêm dầu mỡ hay bơ khi nấu, hạn chế ăn nguội nên bạn có thể hâm nóng lại trước khi ăn. Nếu không thể ăn nhạt, bạn có thể thêm một ít muối trắng.



Chỉ được ăn yến mạch kèm trứng, rau củ và hoa quả, tuyệt đối không ăn thêm thứ khác. Nếu đói có thể uống nước, ăn thêm cháo hoặc rau củ, trái cây.

4. Uống trà xanh hàng ngày đánh bay mỡ thừa



Trà xanh là thức uống được yêu thích từ thời xa xưa. Vốn nổi tiếng với nhiều lợi ích sức khỏe, nhiều chị em còn lựa chọn trà xanh là thức uống giảm cân của mình. Thông thường, một cốc trà xanh gồm 99,9% nước, cung cấp calo trên 100ml, bổ sung hoạt chất chống oxy hóa và chất xơ giúp dạ dày hoạt động tốt hơn. Uống trà xanh giúp kiểm soát cơn đói, tạo cảm giác no lâu, hạn chế việc ăn vặt.



Cách giảm cân bằng trà xanh rất đơn giản, trước bữa ăn 30-45 phút bạn nên uống 1 đến 2 cốc trà xanh nhỏ. Ngoài ra, bạn có thể giảm cân bằng trà xanh với chanh tươi, hoặc kết hợp bột trà xanh với sữa không đường để thay đổi khẩu vị nhưng vẫn có được vóc dáng như ý.



Lá trà xanh và chanh tươi: Trà xanh tươi rửa sạch, hơi vò nát cho vào bình. Thêm nước sôi, lắc đều và đổ phần nước đầu đi. Thêm nước sôi, để 20 phút. Không uống quá nóng, khi uống vắt thêm ít chanh, uống sau bữa sáng 45 phút.



Bột trà xanh và sữa: Đây là thức uống vừa giảm mỡ lại có thể giúp da trắng mịn. Đun nóng 1,5 lít sữa tươi ít béo. Khi sôi thì tắt bếp và để 15 phút cho nguội. Thêm bột trà xanh, khuấy đều. Đợi đến khi trà xanh sữa nguội thì lọc hết cặn, để hỗn hợp trong ngăn mát và dùng dần. Mỗi lần uống 250ml, 2 tiếng uống 1 lần, mỗi ngày 6 lần.



5. Thường xuyên ăn cam để đẹp dáng, đẹp da



Trong quả cam có tới 87% là nước. Do đó, tiêu thụ cam thường xuyên sẽ giúp cơ thể ngậm nước, giúp da tóc mịn màng và đẹp hơn. Bên cạnh đó, cam còn chứa nhiều chất xơ rất tốt cho tiêu hóa, giúp bạn no lâu và hạn chế ăn vặt. Cam giàu vitamin C có khả năng ngăn ngừa và kiểm soát béo phì.



Để giảm cân bằng cam hiệu quả, bạn có thể thêm ngay loại quả này vào chế độ ăn hàng ngày. Ngoài ăn cam trực tiếp, bạn có thể chế biến cam thành nhiều món khác nhau như ép lấy nước uống hoặc kết hợp với chanh thành hỗn hợp thức uống hiệu quả.



Nước cam tươi: Lấy lượng cam vừa đủ, bổ đôi rồi ép lấy nước uống, không thêm bất cứ gia vị nào khác. Sau khi uống nước cam, bạn có thể uống thêm một ly nước để giảm lượng cholesterol, thanh lọc cơ thể.



Thức uống hỗn hợp cam và chanh: Chuẩn bị 1 quả cam, 4 quả chanh, rửa sạch gọt vỏ, cắt miếng tùy thích. Nấu với 500ml nước, khi sôi thêm 3 muỗng mật ong, đun với lửa nhỏ thêm 10 phút rồi tắt bếp. Chia nước thành 3 lần uống, uống sáng, trưa, tối, trước khi ăn khoảng 1 tiếng.



6. Ăn sữa chua sau bữa chính 30 phút



Theo nhiều nghiên cứu, sữa chua có chứa chất béo bão hòa, làm tăng cholesterol HDL tốt giúp bảo vệ sức khỏe tim. Loại thực phẩm này còn rất giàu axit lactic, giúp làm giảm nếp nhăn và tẩy tế bào chết. Ngoài ra, sữa chua còn có vitamin B giúp da sáng, hỗ trợ việc tăng trưởng và tái tạo tế bào da.



Ăn sữa chua thường xuyên giúp kích thích lợi khuẩn phát triển, cải thiện hệ miễn dịch và phòng chống các vấn đề viêm nhiễm phụ khoa. Không những thế, sữa chua tốt cho tiêu hóa, mang lại cảm giác no lâu và cung cấp đầy đủ các loại vi chất dinh dưỡng, canxi, đạm... hỗ trợ giảm cân hiệu quả.



Sữa chua có thể là một bữa phụ hoàn hảo, hoặc kết hợp với hoa quả, rau củ thành những món ăn nhẹ lành mạnh. Tuy nhiên, không nên ăn sữa chua khi bụng đói. Thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua là sau bữa chính 30 phút. Mặt khác, những người bị tổn thương đường ruột hay mắc các bệnh về dạ dày cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi giảm cân bằng sữa chua.



7. Ức gà ít calo tốt cho quá trình tăng cơ giảm mỡ



Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, 85g thịt gà chứa khoảng 102 calo. Lượng calo mỗi ngày người ăn kiêng cần nạp là 1500 calo. Ngoài ra, ức gà còn giàu protein, tiêu thụ thường xuyên giúp hạn chế chất béo, giúp cơ thể no lâu và hạn chế ăn vặt. Theo đó, ăn ức gà thường xuyên giúp loại bỏ lượng mỡ thừa trong cơ thể, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Khi kết hợp với chế độ ăn kiêng, bạn có thể thay ức gà cho các loại thịt đỏ nhưng nên hạn chế ăn da gà để có kết quả tốt nhất.



Các món từ ức gà giúp giảm cân: ức gà nướng, ức gà hấp, salad ức gà sữa chua, ức gà xào nấm...



8. Thực đơn giảm cân từ trứng gà luộc



Đối với những người muốn giảm cân cấp tốc, trứng gà và đặc biệt là trứng gà luộc chính là lựa chọn hàng đầu. Trứng gà giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy chất béo hiệu quả.



Nếu bạn muốn giảm cân nhanh, nên thưởng thức trứng gà luộc cho bữa sáng, ăn thành các bữa ăn nhẹ, ăn khi đói hoặc kết hợp với salad. Trứng gà luộc có thể giúp bạn tăng sự trao đổi chất, đốt cháy chất béo hiệu quả. Chế độ ăn kiêng này ít calo và giàu protein, giúp bạn no lâu, từ đó giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế ăn vặt.



9. Hạn chế ăn vặt, không ăn đêm



Để giảm cân hiệu quả, nên hạn chế ăn vặt. Nếu đói, bạn nên ăn rau xanh, hoa quả ít ngọt hay uống nước, tuyệt đối không ăn đồ đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn hay đồ chiên rán nhiều dầu mỡ.



Bên cạnh đó, không ăn uống sau 7 giờ tối bởi buổi tối là thời gian cơ thể nghỉ ngơi, không cần nhiều năng lượng để hoạt động. Nếu bạn ăn ở thời điểm này, lượng thức ăn sẽ chuyển hóa thành các dạng chất béo, tích tụ trong cơ thể. Do đó, buổi tối nên ăn ít đi, nếu có chỉ ăn những đồ ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa, hết hợp với 1 bài tập thể dục đơn giản trước khi đi ngủ.



Buổi tối là thời gian cơ thể cần sự nghỉ ngơi nhiều nên không cần nhiều năng lượng hoạt động, nếu bạn ăn nhiều vào thời điểm này thì lượng thức ăn đó sẽ chuyển hóa thành các dạng chất béo sau đó tích tụ trong cơ thể. Buổi tối bạn nên ăn ít đi và kết hợp tập 1 bài thể dục nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để giảm cân được hiệu quả hơn đồng thời có giấc ngủ ngon hơn.



10. Tăng cường hoạt động và tập thể dục thường xuyên



Chỉ ăn uống thôi chưa đủ, để giảm cân hiệu quả thì bạn cần kết hợp với một chế độ tập luyện phù hợp. Mỗi ngày, nên đi bộ khoảng 3km trong vòng 30 phút, tập thêm các bài tập ở phòng tập hoặc ngay tại nhà.



Với những chị em văn phòng, có thể năng đi lại thay vì ngồi một chỗ, về nhà có thể làm nhiều việc nhà để cơ thể vận động nhiều hơn.

Your browser does not support HTML5 video. Đánh bay mỡ bụng với bài tập yoga đơn giản. Nguồn: VTC 9.



Thùy Nguyễn (t/h)