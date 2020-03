10 cách tăng cân hiệu quả nhất dành cho người gầy, size tăng vùn vụt chỉ trong thời gian ngắn

Cũng giống như giảm cân, việc tăng cân cũng không hề đơn giản. Rất nhiều người tìm đến những cách tăng cân hiệu quả, cách tăng cân tự nhiên cho người gầy để hi vọng cải thiện cân nặng cho mình.

Đối với những người gầy, việc tăng cân trở thành mong muốn hàng đầu. Tuy nhiên, việc tăng cân không hề dễ dàng nếu bạn không tìm ra được nguyên nhân khiến mình “ăn mãi không béo” là do đâu.



Nguyên nhân khiến người gầy ăn mãi cũng không tăng cân



Vận động ít trong khi áp lực công việc cao: Công việc quá bận rộn, áp lực sẽ khiến bạn bị lo lắng, căng thẳng. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, Sức Khỏe và cân nặng giảm sút. Bên cạnh đó, việc lười vận động cũng khiến cơ thể uể oải, yếu ớt. Do đó, nếu muốn tăng cân bạn phải thường xuyên vận động, sắp xếp công việc với chế độ nghỉ ngơi hợp lý.



Mất ngủ, thức khuya: Nhiều nghiên cứu chỉ ra, mỗi ngày cần phải ngủ ít nhất 7 tiếng (đối với người trưởng thành) để đảm bảo sức khỏe. Nếu ngủ ít sẽ khiến cơ thể uể oải, thiếu sức sống cộng với việc thức khuya thường xuyên khiến sức khỏe suy kiệt, cơ thể tiêu hao quá nhiều calo dẫn đến giảm cân không kiểm soát.



Ăn uống thiếu chất: Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến người gầy không thể tăng cân. Theo nhiều nghiên cứu, hầu hết người Việt Nam đều bị thiếu các chất dinh dưỡng cơ bản như sắt, magie, kẽm cùng các loại vitamin E, B, K… Sự thiếu hụt các chất này sẽ khiến cơ thể mất cân bằng sinh hóa, khiến dây thần kinh trung ương bị ức chế, khiến người gầy biếng ăn, chán ăn.



Biếng ăn, cơ thể hấp thụ kém: Nhiều người cơ thể suy nhược, nhạt mồm nhạt miệng, không thể hấp thụ nên bị biếng ăn, từ đó khiến cân nặng không được cải thiện. Không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng sẽ khiến bạn bị mệt, gầy gò… Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa hấp thụ kém cũng dẫn đến tình trạng khó tăng cân. Điều này chứng tỏ đường ruột của bạn không tốt, cơ thể đang gặp phải vấn đề về đường tiêu hóa.



10 cách tăng cân hiệu quả và đơn giản tại nhà



1. Bổ sung các thực phẩm giàu protein



Nếu bạn đang muốn tăng cân thì protein là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên, vì không có thời gian chế biến nên không ít người tìm đến các loại thực phẩm có sẵn, chứa nhiều protein trên thị trường. Thế nhưng, việc lạm dụng các loại thực phẩm chức năng cũng không hề tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn những loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên nhưng giàu protein như trứng, cá, thịt, sữa, các loại đậu…



2. Ăn ít nhất 3 bữa phụ 1 ngày



Nếu để ý, bạn sẽ biết nguyên nhân khiến những người mập không thể giảm cân được đó là do thói quen ăn vặt thường xuyên. Bởi vậy, nếu bạn muốn tăng cân thì nên ăn vặt và ăn các bữa phụ nhiều hơn. Nên lựa chọn các loại thực phẩm đa dạng và giàu chất dinh dưỡng cho các bữa ăn phụ. Các bữa ăn này sẽ giúp bạn bổ sung đủ mức năng lượng tiêu hao khi tham gia vào các hoạt động. Tốt nhất nên bổ sung sữa chua, trái cây vào các bữa phụ để có hiệu quả tốt nhất.



3. Tập thể dục thể thao mỗi ngày



Tập thể dục thể thao thường xuyên không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, nếu kết hợp với chế độ ăn uống và ngủ nghỉ khoa học thì việc này sẽ giúp người gầy tăng cân vô cùng hiệu quả và nhanh chóng. Khi áp dụng các bài tập thể dục hàng ngày, người gầy sẽ tăng cân chắc mà không bị thừa mỡ. Việc tập luyện này còn giúp loại bỏ nhiều độc tố ra khỏi cơ thể, giúp khí huyết lưu thông. Bạn có thể áp dụng các loại hình tập luyện phù hợp như chạy bộ, đạp xe, yoga, gym…



4. Điều chỉnh hợp lý lịch làm việc



Muốn tăng cân và tăng cường sức khỏe, bạn cần phải điều chỉnh hợp lý lịch làm việc, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Đặc biệt với người gầy thì càng không nên làm việc quá sức có thể gây hao tổn calo, khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt quệ…



5. Uống các loại nước nhiều calo



Các loại nước chứa nhiều calo, đặc biệt là nước ép các loại hoa quả ngọt. Thức uống này không chỉ giúp bạn tỉnh táo, bổ sung năng lượng mà còn tăng size rất nhanh nếu áp dụng thường xuyên.



6. Ăn liên tục mỗi ngày



Như đã nói ở trên, ngoài việc ăn 3 bữa chính thì người gầy nên ăn thêm 3 bữa phụ để tăng cân. Ngoài ra, nếu cảm thấy buồn mồm hay đói bụng, bạn cũng có thể ăn vặt thêm các loại đồ ăn vặt khác như bơ, sữa, trái cây… mà không cần phải đúng bữa.



7. Thường xuyên bổ sung các chất dinh dưỡng



Ngoài protein, cơ thể cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để phát triển khỏe mạnh. Các loại chất quan trọng khác cần được thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày như tinh bột, chất đạm, chất béo và các vitamin… Các bữa ăn nên thay đổi thực phẩm phong phú, các loại thực phẩm này sẽ cung cấp cho cơ thể một lượng calo nhất định.



8. Ngủ đủ giấc



Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc hồi phục cơ thể cũng như cung cấp các dưỡng chất đến mọi cơ quan trong cơ thể. Sau một ngày dài mệt mỏi, đây cũng là thời điểm cơ thể được nghỉ ngơi. Ngủ đủ giấc sẽ giúp người gầy tăng cân khỏe mạnh, loại bỏ hết được các độc tố ra khỏi cơ thể.



9. Ăn nhiều, ăn chậm nhai kỹ



Nếu muốn tăng cân, mọi người cần phải tiêu thụ lượng thức ăn nhiều hơn so với mức bình thường. Tìm cho mình cảm giác ngon miệng. Bên cạnh đó, cần ăn chậm nhai kỹ để cơ thể hấp thu được hết các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, không gây áp lực lên dạ dày



10. Chế độ ăn uống lành lạnh



Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng cân. Nên bổ sung những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như rau xanh, thịt, trứng, sữa, cá… và hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp, không uống rượu bia, hút thuốc lá…



Các thực phẩm giúp tăng cân tự nhiên và an toàn



Cách tăng cân bằng trứng gà



Trứng gà rất tốt cho sức khỏe. Loại thực phẩm này chứa nhiều các loại vitamin (A, B1, B6, B12, D, E) cùng các khoáng chất như canxi, magie, kẽm, sắt cùng nhiều axit amin. Do đó, ăn trứng gà thường xuyên giúp hỗ trợ cơ thể trong quá trình trao đổi chất, từ đó giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn và tăng cân nhanh chóng.



Lòng đỏ trứng gà chứa 4,51g chất béo. Đặc biệt, trứng gà dồi dào một loại chất béo có tên là Lecithin có tác dụng giảm lượng cholesterol, ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch. Xem thực đơn tăng cân bằng trứng gà tại đây



Cách tăng cân bằng khoai tây



Khoai tây cũng nổi tiếng là một loại thực phẩm dành cho người gầy. Từng có nghiên cứu chỉ ra, lượng đường trong 1 củ khoai tây có thể giúp bạn tăng cân nhanh hơn cả đồ ngọt. Cụ thể, 350g khoai tây nướng chứa khoảng 90g đường, tương đương với 19 thìa đường nhỏ.



Thực tế, khoai tây chứa nhiều tinh bột, photpho, các loại vitamin như vitamin B1, B2, cellulose; là một nguồn carbohydrate và protein phong phú. Tiêu thụ khoai tây thường xuyên giúp tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là khoai tây nướng hoặc chiên hàng ngày sẽ giúp bạn tăng cân nhanh chóng. Xem thực đơn tăng cân bằng khoai tây tại đây



Cách tăng cân bằng chuối



Một quả chuối chứa khoảng 3 gram chất xơ cùng lượng tinh bột kháng dồi dào. Lượng tinh bột này có thể hoạt động như một loại chất xơ hòa tan giúp thúc đẩy tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu cũng tiết lộ, bổ sung 15-30 gram tinh bột kháng mỗi ngày giúp cải thiện lên đến 33 - 50% độ nhạy insulin trong vòng 4 tuần.



Bên cạnh đó, chuối còn là loại thực phẩm giúp tăng cân lành mạnh. Tinh bột kháng trong chuối hoạt động như một chất xơ hòa tan có thể thúc đẩy tiêu hóa. Một quả chuối còn chứa khoảng 27 g carbohydrate, 14 g đường, tiêu thụ thường xuyên giúp cơ thể tạo khối lượng nạc mà không tạo mỡ. Xem thực đơn tăng cân bằng chuối tại đây





Cách tăng cân bằng mật ong



Tiêu thụ mật ong thường xuyên sẽ giúp trọng lượng cơ thể sẽ tăng lên do lượng đường trong mật ong sẽ bổ sung năng lượng khi cơ thể tập luyện, khi đó cơ thể sẽ dùng năng lượng từ đường thay cho chất béo.



Thực tế, trong 1 muỗng mật ong chứa khoảng 17,3g carbohydrate và hàng loạt các loại vitamin như vitamin A, D, E và enzym... Do đó, tiêu thụ mật ong thường xuyên sẽ giúp tăng cân chắc khỏe và nâng cao hệ miễn dịch. Xem cách tăng cân bằng mật ong tại đây



Cách tăng cân bằng đu đủ



Đu đủ là loại quả giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất. Nhờ lượng dinh dưỡng dồi dào, sinh tố đu đủ chính là thức uống thơm ngon giúp người gầy tăng cân nhanh chóng. Một cốc sinh tố đu đủ chứa nhiều chất béo và dưỡng chất, thêm sữa giàu độ ngọt và calo sẽ trở thành bữa ăn nhẹ lành mạnh. Bên cạnh đó, uống sinh tố đu đủ hàng ngày còn giúp đẹp da, cải thiện số đo vòng một, kích thích và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Xem thực đơn tăng cân bằng đu đủ tại đây



Cách tăng cân bằng ức gà



Ức gà chính là một trong những nguồn protein nạc tốt nhất. Đây cũng là loại thực phẩm được nhiều người tập gym ưa chuộng nhờ lượng protein dồi dào nhưng lại không chất béo. Thêm ức gà vào chế độ ăn uống sẽ giúp tăng cân một cách khỏe mạnh, tăng cơ giảm mỡ, giúp bạn nhanh chóng “có da có thịt”, sở hữu vóc dáng săn chắc nhiều người mơ ước.



Thực tế, trung bình trong 100g thịt gà có chứa 165 calo. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn rất giàu đạm nhưng lại không dẫn đến tình trạng tích tụ chất béo trong cơ thể khi tiêu thụ. Bởi vậy, bạn có thể chế biến ức gà thành nhiều món ăn bổ dưỡng để thưởng thức hàng ngày. Bên cạnh đó, nên kết hợp với chế độ tập luyện nghiêm túc để có được hiệu quả như mong muốn. Xem thực đơn tăng cân bằng ức gà tại đây

Thùy Nguyễn