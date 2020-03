10 triệu chứng 'nhỏ' nhưng là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh nguy hiểm, ai cũng cần chú ý

Để giúp quý độc giả nắm rõ hơn về các sức khỏe của mình, báo SKCĐ xin chỉ ra 10 triệu chứng thông thường phản ánh các bệnh thường gặp.

1. Đau đầu

Tình trạng đau đầu thường xuyên xảy ra với khá nhiều người, làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Triệu chứng đau đầu do nhiều nguyên nhân tác động, Đồng thời, đây cũng có thể là biểu hiện của bệnh lý nào đó, nếu như bạn đau đầu thường xuyên, mãi không khỏi hẳn.

Cảnh báo các bệnh thường gặp khi đau đầu:

Đau đầu là triệu chứng của nhiều bệnh lý

Bệnh mạn tính

Đau đầu có thể là triệu chứng của nhiều bệnh mạn tịnh như: tiểu đường , lupus ban đỏ, đau xơ cơ,.. Nếu thường xuyên bị đau đầu, việc cần làm là nên đến thăm khám tại các cơ sở y tế, xét nghiệm đầy đủ và thực hiện theo chỉ định của bác sĩ chuyên môn.





Bệnh viêm xoang

Bệnh viêm xoang có nhiều triệu chứng, trong đó có thể bao gồm chứng đau nửa đầu. Trên thực tếm có khoảng 90% những người mắc bệnh viêm xoang đều bị đau nửa đầu. Chứng bệnh viêm xoang gây đau nửa đầu dai dẳng cần ngăn chặn bằng cách sử dụng các thuốc kháng sinh đặc trị. Khỏi viêm xoang, cơn đau đầu dai dẳng cũng sẽ được loại bỏ.





Bệnh u não

Nếu bạn đau đầu dai dẳng, mãi không khỏi thì bạn cũng có thể nghĩ đến dấu hiueej của bệnh u não. Khi đau đầu dữ dội, ở mức độ chưa từng thấy trước đây là triệu chứng bệnh cần được xem xét kỹ. Bác sĩ có thể yêu cầu người bệnh chụp CT scan não, chụp cộng hưởng từ để phát hiện chính xác nguyên nhân gây bệnh.





Thiếu máu nặng

Khi cơ thể bạn thiếu máu nghiêm trọng cũng gây nên chứng đau đầu. Nếu các bạn thấy đâu đâu kèm theo các triệu chứng chóng mặt, mệt mỏi,… thì đó có thể là bạn ddangbij thiếu mắt do thiếu sắt. Cách khắc phục là bổ sung thêm sắt.





2. Đau bụng

Đau bụng là triệu chứng về đường tiêu hóa thường gặp hằng ngày. Chứng đau bụng thường không kéo dài và có nguyên nhân gây nên. Khi cơn đau bụng trở nên dữ dội hay không thuyên giảm, bạn cần đến sự can thiệp của bác sĩ.

Viêm ruột thừa

Viêm ruột thừa là tình trạng viêm nhiễm đường ở ruột thừa. Nó là 1 bệnh lý hay gặp hằng ngày, với các triệu chứng đặc hiệu như đau bụng nặng lên dần dần trong vòng 6 đến 24 giờ đồng hồ. Triệu chứng đau thường khởi đầu từ vùng giữa bụng hay trên rốn, nhưng sau đó thường lan đến vùng hông bên phải. Thường có một số trường hợp có ít triệu chứng đặc hiệu.

Sỏi thận

Khi bạn đau bụng ở lung và có cảm giác như lan ra vùng bụng đến mặt trong đùi, có thể là do sỏi thận. Các triệu chứng thường thấy: đau bụng dữ dội xuất hiện, đau quặn lên từng cơn sau đó biến mất và được gọi là cơn đau quặn thận. Chứng đau mất đi khi viên sỏi đi qua được vị trí tắc nghẽn.

Cũng có khi sỏi không thể đi qua, cần phải đến bệnh viện để tán sỏi thành những viên nhỏ hơn. Có thể còn có máu trong nước tiểu.





3. Khó thở

Khó thở không phải là bệnh mà là triệu chứng bệnh phổ biến, liên quan đến vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nó có thể là triệu chứng của bệnh:

Viêm phổi

Bệnh viêm phổi đại diện cho một dạng nhiễm trùng phổi. Các vi sinh vật như vi khuẩn , virus hay nấm có thể là nguyên nhân gây bệnh. Không nên chủ quan vì bệnh viêm phổi có thể ảnh hưởng xấu đến tính mạng người bệnh. Đặc biệt với trẻ em dưới 2 tuổi và người lớn trên 65 tuổi đều có khả năng gặp phải tình trạng nặng hơn.

Triệu chứng của viêm phổi bao gồm: ho, khó thở, sốt, thở dốc, mệt mỏi, đau ngực, buồn nôn và tiêu chảy. Kèm theo đó là các biến chứng như áp xe phổi, vi khuẩn trong máu hay tụ dịch màng phổi.





Hen suyễn

Bệnh thuộc dạng viêm phổi mãn tính do viêm và hẹp đường thở. Các triệu chứng bao gồm: ho, khó thở, thở khò khè và hơi thở gấp. Không có cách nào để hoàn toàn điều trị hen suyễn nhưng bệnh có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc.





Ung thư phổi

Nguyên nhân gây ung thư phổi là việc các tế bào chất bất thường phát triển không kiểm soát trong phổi. Triệu chứng nhận biết của ung thư phổi là: khó thở, hơi thở ngắn, ho dai dẳng, thở khò khè, thở gấp, đau ngực, khàn tiếng, ho ra máu, đau xương và sụt cân. Việc điều trị bệnh có thể bao gồm một hoặc nhiều lựa chọn như phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị.

4. Ho

Ho thường gặp nhưng ho không phải là một bệnh mà là triệu chứng của các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa hoặc của một số ít bệnh tim mạch. Nếu bạn bị ho sau một đợt cảm cúm sẽ không đáng ngại và có thể uống thuốc giảm hỏ. Tuy nhiên, những trướng hợp ho kéo dài, ho ra máu là những dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng hơn như lao phổi, ung thư phổi, viêm phổi hoặc viêm phế quản mạn. Các chứng ho bạn thường gặp bao gồm:

Triệu chứng ho do nhiều nguyên nhân bệnh gây nên

Ho và đau họng

Rất có thể bạn đang bị viêm họng. Bệnh viêm họng được chia làm hai mức độ. Ở mức độ thông thường, nó gồm các triệu chứng: Đau họng, sốt, nhức đầu, đau cơ và đau khớp, phát ban da, sung bạch huyết ở cổ.

Viêm họng do sốt: Hắt hơi, ho, sốt với nhiệt độ 38 độ, nhức đàu nhẹ.

Viêm họng do cúm: Mệt mỏi, đau cứng, cảm giác nóng lạnh, sốt trên 38 độ C….





Ho khan

Khi bi ho khan kéo dài, cảnh báo các bệnh về:

Bệnh về đường hô hấp: bao gồm hen suyễn, viêm họng, viêm phế quản, viêm xoang,…những bệnh này khiến ho khan xảy ra trong thời gian dài và có khả năng tái phát cao.

Bệnh trào ngược dạ dày: nguyên nhân gây ho khan do trào ngược dạ dày nghe có vẻ không phổ biến, tuy nhiên trên thực tế, khi axit dạ dày chảy ngược lên thực quản sẽ kích thích gây thần kinh gây ho khan.





Ho có đờm

Tình trạng ho có đờm lâu ngày không dứt thì đó là dấu hiệu cảnh abso căn bệnh nguy hiểm:





Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Bệnh này hay còn gọi là COPD, là một bệnh hô hấp gây khó thở do đường thở bị hẹp lại. Nó là nguyên nhân khiên bạn ho có đờm lâu ngày, nhất là vào buổi sáng, gây khó thở, tức ngực.





Bệnh lao phổi

Bệnh lao phổi gây ho có đờm, đôi khi có lẫn máu đỏ tươi. Khi trở nặng, gây ra bệnh áp xe phổi làm xuất hiện ọc mủ. Bệnh lý náy rất nguy hiểm, thạm chí gây tử vong nếu không được phát hiện sớm.





Ung thư phổi

Theo nghiên cứu của BS. Raja M. Flores (Bệnh viện Mount Sinai, New York, Mỹ), có khoảng 65% người bị ung thư phổi gặp triệu chứng ho có đờm lâu ngày hơn 3 tuần kèm theo khàn tiếng, nuốt khó và đau ngực.

Đặc biệt lưu ý khi bạn bị ho, sốt kèm theo khó thở trong mùa dịch này, vì rất có thể nghi ngờ là triệu chứng của COVID-19. Cách nhận biết cụ thể của dịch bệnh được cho là: sốt, đau đầu, khó thở, đau họng. Nếu gặp phải trường hợp trên, bạn cần hết sức bình tĩnh và thực hiện như sau:

- Đeo khẩu trang và tự cách ly, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2m. Đeo khẩu trang trong suốt quá trính đi khám.

- Gọi theo đường dây nóng cơ quan y tế địa phương hay Bộ Y tế ( 1900 3228 hoặc 1900 9095).

- Che kín mũi, miệng khi ho, hắt hơi.

- Dùng riêng cốc uống nước, bát đũa.

- Bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thừng rác có nắp hay túi buộc kín miệng.

- Hạn chế phương tiện công công, đi lại nơi đông người.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt là sau khi ho, hắt hơi, sổ mũi, tháo bỏ khẩu trang.

- Thông báo cho người sử dụng lao động hay những người có liên quan.





5. Nổi ban đỏ

Nổi ban đỏ trên da là hiện tượng biến đổi về màu sắc và kết cấu. Da trở nên mấp mô với nhiều nốt mẩn đỏ, bong tróc, có thể gây ngứa hoặc không. Đây là triệu chứng của bệnh phát ban đỏ. Chứng bệnh phát ban đỏ do nhiều nguyên nhân, cần được nắm rõ và chữa trị kịp thời:





Phát ban đỏ do nhiệt

Bệnh nhân nổi ban có thể là do thủy đậu, sởi,...

Gặp thời tiết nắng nóng, những người có da mẫn cảm có thể xuát hiện phát ban đỏ. Triệu chứng thường gặp bao gồm: Các nốt ban có dạng nốt rộp nhỏ, màu đỏ và hồng xung quanh; Ban xuất hiên nhiều ở cùng nếp gấp da như nách, cổ hoặc vùng da bị bó sát; Có cảm giác gai, ngứa ở vùng bít tắc mồ hôi. Phát ban đỏ ở mức độ nghiêm trọng có thể gây kiệt sức, chuột rút , đột quỵ

Mề đay, dị ứng

Bạn có thể bị Dị ứng , phát ban đỏ do cơ thể kích ứng với một số yếu tố. Chứng bệnh xuất hiện khi phản ứng giải phóng histamin và một số hóa chất . Các chat hóa học được sản sinh sẽ làm huyết tương rò rỉ vào da gây viêm và nổi mề đay.

Các triệu chứng thường gặp: Da xuất hiện những nốt sần nhỏ, đỏ ửng Chúng tụ tập thành từng mảng, hơi sung so với vùng da bình thường. Khi đó, nạn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu và có dấu hiệu sốt hay sốt nhẹ.

Bệnh thủy đậu

Da bị phát ban rất có khả năng cơ thể bạn bị nhiễm virus varicella-zoster. Virus này lây nhiễm qua đường hô hấp, do dính nước bọt và chất nhầy của người đã mắc bệnh. Theo tư vấn của chuyên gia, các biểu hiện, triệu chứng của thủy đậu có thể nhận biết như:

Xuất hiện ban ngứa, nổi mụn nước, sốt nhẹ, mệt mỏi. Những nôt mụn nước khởi phát nổi ở vùng đầu mặt, chi và thân, xuất hiện rất nhanh trong vòng 12 - 24 giờ có thể nổi toàn thân.

Nó có đường kính từ 1 - 3 mm, chứa dịch trong. Tuy nhiên, những trường hợp nặng, mụn nước sẽ to hơn hay khi bội nhiễm thì mụn nước sẽ có màu đục do chứa mủ. Không chỉ có mụn nước, trẻ nhỏ thường kèm sốt nhẹ, biếng ăn.

Thông thường, bệnh sẽ kéo dài từ 7 - 10 ngày. Nếu không gặp biến chứng, các nốt thủy đậu sẽ khô dần, bong vảy, thâm da nơi nổi mụn nước, không để lại sẹo, nhưng nếu bị nhiễm khuẩn thì mụn nước có thể để lại sẹo. Bệnh thủy đậu lây lan rất nhanh. Ngay trong thời kỳ ủ bệnh, tức trước khi có ban xuất hiện đã có thể lây bệnh cho người khác. Bệnh lây mạnh nhất vào thời điểm trước sốt 4 ngày và sau sốt 4 ngày do đó cần cách ly để đề phòng lây lan.

Bệnh sởi





Sởi cũng là bệnh truyền nhiễm gay nổi ban đỏ trên da. Nó có các triệu chứng như: trẻ nổi các nốt đỏ thành từng mảng dày ở sau tai, mặt rồi lan xuống cổ và ngực kèm theo sốt cao, ho dai dẳng hoặc mắt đỏ. Thường, các triệu chứng của sởi rất dễ nhầm với biểu hiện của rôm sảy, dị ứng, thủy đậu, rubella… Chính sự nhầm lẫn này dẫn đến cách phòng lây nhiễm, điều trị không đúng, làm cho bệnh sởi của trẻ tiến triển sang thể nặng, đồng thời dễ làm bệnh lan rộng thành dịch.

Bệnh sởi có thể gây ra nhiều biến chứng từ nhẹ như, tiêu chảy, viêm tai giữa đến biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não. Bệnh biến chứng nghiêm trọng có thể gây từ vong ờ trẻ.

6. Chóng mặt

Chứng chóng mặt thường xuyên, kéo dài không nên xem là bình thường nữa mà nó có thể là triệu chứng của các bệnh như





Huyết áp thấp

Bệnh huyết áp thấp hay còn gọi là hạ huyết áp, là một trong những nguyên gây chóng mặt. Đặc biệt là khi bạn thay đổi tư thế từ nằm đột ngột ngồi dậy hoặc đứng lên. Bệnh xuất hiên khi máu không di chuyển nhanh lên đầu, bạn có thể trải qua cảm giác bị đau đầu. Để ngăn chặn tình trạng này, bạn nên đổi vị trí cơ thể từ từ.





Căng thẳng lo âu

Khi cảm giác lo lắng kèm theo chóng mặt, nó có thể là dấu hiệu bạn bị hoảng loạn hoặc rối loạn lo âu. Chứng bệnh khiến bạn cảm thấy lâng lâng vì thường liên quan đến nhịp tim nhanh và hơi thở gấp, cả hai đều gây ra chóng mặt.





Buồn nôn

Có một số bệnh lý có biểu hiện buồn nôn như:

Viêm loét dạ dày tá tràng

Ngưởi bệnh có các triệu chứng như: buồn nôn sau khi ăn, chướng bụng hoặc có cảm giác ăn xong rất nặng nề, ợ nóng. Cũng có khi, người bệnh cảm thấy có gì nóng rát như lửa đốt ở vùng bụng trên lúc đói và cả ngay sau khi ăn.





Đau ruột thừa

Đó là cảm giác buồn nôn nhưng không phải do thức ăn, thậm chí khiến muốn nôn thực sự. Đầu tiên, bạn thấy nhâm nhẩm đau phần bụng trên sau đó chuyển dần xuống phần bụng dưới bên phải và hơi sốt.

7. Cân nặng sụt giảm bất thường

Nếu bạn không hề thực hiện chế độ ăn kiêng mà cân nặng giảm nhanh thì thực sự rất đáng báo động. Cụ thể, giảm 5% trọng lượng cơ thể trong vòng một tháng, hoặc 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 đến 12 tháng được coi là giảm cân quá mức. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh phù tuyến giáp, trầm cảm, bệnh gan hoặc ung thư.

8. Sốt liên tục Cơn sốt thông thường được hiểu như cơ thể bạn đang chống lại chứng nhiễm trùng. Và dạng sốt nhẹ - kéo dài hơn một tuần với nhiệt độ 38oC có thể báo hiệu các tình trạng từ chứng nhiễm trùng đường tiết niệu, sang bệnh lao, hoặc một loại bệnh nào đó nghiêm trọng hơn như u hạch bạch huyết.

9. Hơi thở ngắn

Hơi thở ngắn sau khi tập thể dục hoặc vì bạn bị nghẹt mũi được coi là bình thường. Nhưng nếu bạn đang trong trạng thái thư giãn và thấy mình đang vật lộn để lấy không khí, điều đó rất đáng để lo. Hơi thở khò khè, tạo âm thanh to như tiếng còi khi thở, hoặc hơi thở trở nên tồi tệ hơn khi bạn nằm ngửa... đó có thể là biểu hiện của các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, bệnh tim, lo lắng, hoảng loạn, có máu đông trong phổi (thuyên tắc phổi), xơ phổi hoặc tăng huyết áp động mạch phổi.

10. Mất thị lực ngắn hạn, mất kiểm soát cơ thể Đó là các tình trạng:

• Bị tê cứng ở mặt, cánh tay hoặc chân ở một bên của cơ thể.

• Mắt mờ đột ngột, bị giảm hoặc mất luôn thị lực.

• Gặp khó khăn khi nói hoặc hiểu trong giao tiếp, mất khả năng giao tiếp.

• Gặp một cơn đau đầu dữ dội như tiếng nổ của sấm sét.

• Chóng mặt đột ngột, choáng váng hoặc bị ngất xỉu. Những triệu chứng trên cảnh báo các chứng bệnh nghiêm trọng như tai biến mạch máu não hoặc đột quỵ. Hãy đến gặp bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời.

Những sai lầm nguy hiểm khi điều trị bệnh thủy đậu - VTC14